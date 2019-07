Una voce per Padre Pio 2019 | Rai 1 | Ospiti | Cantanti | Pietrelcina | Flavio Insinna | Al Bano e Romina | Stasera | 5 luglio

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 – Torna stasera in prima serata Una voce per Padre Pio 2019, l’evento benefico di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Come da tradizione, tanti ospiti, grande musica e spettacolo in diretta da Pietrelcina. Appuntamento stasera, venerdì 5 luglio 2019, dalle 21.25. Ma che cos’è Una voce per Padre Pio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una voce per Padre Pio 2019 | Anticipazioni

Il programma Una voce per Padre Pio torna stasera 5 luglio 2019 con un cast di ospiti e cantanti davvero eccezionale. D’altronde la trasmissione nata da un’idea di Enzo Palumbo compie 20 anni: un evento da festeggiare con una serata evento di grande spettacolo.

La scaletta di Una voce per Padre Pio 2019

Non mancano come da tradizione i racconti legati alle testimonianze di fede e devozione a Padre Pio: persone comuni che raccontano le loro storie, la loro adesione agli insegnamenti del Santo di Pietrelcina, e che possono rappresentare un motivo di sollievo per le persone che soffrono.

Tanta musica, dunque, ma anche un’occasione per fare del bene e della solidarietà attraverso una raccolta benefica con un grande scopo comune: far conoscere a tutti la grandezza di Padre Pio e come ancora oggi operi nelle vite di molti.

Le anticipazioni complete della serata

A condurre questa serata è Flavio Insinna, reduce dal grande successo del quiz L’Eredità sempre su Rai 1. Il palco di Una voce per Padre Pio 2019 è stato allestito dinanzi alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia, a pochi passi dal Museo e dal Convento dei Frati Cappuccini.

La serata di oggi rappresenta un doppio anniversario: oltre ai 20 anni della trasmissione, infatti, si celebra il ventennale della Beatificazione di Padre Pio, avvenuta il 2 maggio 1999 in Piazza San Pietro da parte di Papa Giovanni Paolo II.

Una voce per Padre Pio 2019 | Ospiti | Cantanti

Ma quali sono gli ospiti e i cantanti di stasera a Una notte per Padre Pio 2019? Ci saranno grandi nomi della musica italiana e dello spettacolo, come Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi.

Inoltre sul palco di Pietrelcina anche I suoni del Sud, l’orchestra diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Come da tradizione, poi, ci saranno anche le testimonianze confratelli che hanno conosciuto Padre Pio.

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2019

Un’occasione per ripercorrere storie di fede e devozione secondo quelli che sono stati gli insegnamenti del Santo, specie visto il traguardo dei vent’anni della trasmissione. Tra i momenti più toccanti di stasera, 5 luglio 2019, il collegamento dalla Costa d’Avorio con l’attore Francesco Testi, che da anni collabora con Una voce per padre Pio Onlus per molti progetti di beneficenza.

I cantanti della serata condotta da Flavio Insinna

Una voce per Padre Pio 2019 | Donazioni

Come sempre, l’evento di stasera su Rai 1 è un’occasione per fare beneficenza. La trasmissione sostiene infatti due iniziative benefiche con una campagna di raccolta fondi. Si tratta di Progetto Italia, che sostiene opere di sviluppo e di sostegno sociale in Italia e il Progetto Africa, per coprire i costi necessari per mantenere le strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”.

Come fare per donare? È semplicissimo: fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

La raccolta fondi è legata alla campagna di raccolta fondi “Padre Pio Social Aide” sostenuta da Responsabilità Sociale Rai.

Una voce per Padre Pio 2019 | Flavio Insinna

A condurre Una voce per Padre Pio 2019, stasera in tv su Rai 1 dalle 21.25 è Flavio Insinna. Il noto presentatore riporta l’evento benefico da Pietrelcina in prime time sulla rete ammiraglia del servizio pubblico dopo che lo scorso anno era andata in seconda serata.

Il presentatore romano è reduce dal grande successo di ascolti de l’Eredità, il game show di Rai 1 che tornerà a condurre da settembre.

Per lui essere il padrone di casa di questa serata di beneficenza rappresenta una curiosa coincidenza. Nel 2000 infatti ha recitato nella miniserie di Canale 5 Padre Pio diretta da Carlo Carlei. In quell’occasione interpretava Paolino, mentore spirituale di Padre Pio, mentre il Santo di Pietrelcina era interpretato da Sergio Castellitto.

Streaming

Come fare per vedere in diretta tv e in streaming Una voce per Padre Pio? Semplice. L’appuntamento è per stasera, venerdì 5 luglio 2019, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Se non siete a casa, nessun problema. Potrete seguire l’evento in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Oppure sempre su Rai Play potete recuperare Una voce per Padre Pio in qualsiasi momento, grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Una voce per Padre Pio in streaming