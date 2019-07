Una voce per Padre Pio 2019 cantanti | Ospiti | Al Bano e Romina | Anna Tatangelo | Rai 1 | Stasera | 5 luglio | Scaletta

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 CANTANTI – Tanti gli ospiti e i cantanti amati dal pubblico presenti nella serata Una voce per Padre Pio, lo show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Come sempre grandi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo partecipano all’evento di beneficenza, trasmesso stasera 5 luglio 2019 in prima serata dalle 21.20 da Pietrelcina. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stasera su Rai 1 va in onda Una voce per Padre Pio, la trasmissione di beneficenza giunta alla sua ventesima edizione. Il programma, ideato da Enzo Palumbo, è condotto da Flavio Insinna. Tra gli ospiti di stasera 5 luglio 2019 grandi cantanti e ospiti dello spettacolo amati dal pubblico.

Sul palco allestito davanti alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia saliranno Al Bano e Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli e Michele Placido.

Inoltre spazio alla Grande Orchestra I suoni del Sud, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. L’attore Francesco Testi, poi, sempre vicino alle iniziative della Onlus Una voce per Padre Pio, sarà in collegamento dalla Costa d’Avorio.

Come sempre poi è possibile donare per sostenere i progetti dell’associazione Una Voce Per Padre Pio Onlus. Si tratta in particolare di due iniziative: il Progetto Italia per sviluppare opere nel nostro Paese, e il Progetto Africa, per finanziare le strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”.

Chi vuole fino al 15 luglio può donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

