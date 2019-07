Temptation Island è cominciato da appena due settimane, eppure il reality è già entrato nel vivo. I giochi di seduzione fra tentatori e tentatrici hanno già messo in crisi diverse coppie, tanto che un’ex concorrente, Raffaela Giudice (protagonista dell’edizione 2018), ha messo in dubbio l’autenticità del programma durante un’intervista rilasciata a Fanpage. Temptation Island 2019 è truccato?

“Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island- ha esordito Raffaela Giudice- Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati. Katia la ‘fotonica’ è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò, non so come faccia visto il grado di ansia che caratterizza quei momenti”.

Poi, l’ex concorrente mette le mani avanti: “Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile, anche nei confronti della redazione. Tra l’altro, concepire un accordo allo scopo di guadagnare follower non ha senso: le persone non sono stupide, prima o poi capirebbero”.

Affermazioni che, comunque, non fugano del tutto il dubbio che l’ex concorrente pensi in realtà che alcuni dei protagonisti di Temptation Island siano attori.

“Nella nostra edizione le cose andarono diversamente. I ragazzi di questa stagione sembrano mirare tutti a quello che arriva dopo Temptation Island, i follower, l’indotto economico. Mi auguro di sbagliarmi perché questo significherebbe determinare la fine del programma.”, ha concluso Rafaela del Giudice.