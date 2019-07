Stasera in tv | 5 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Una voce per Padre Pio | La sai l’ultima | La madre dei miei sogni | Chicago Med

STASERA IN TV 5 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 5 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 5 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Una Voce per Padre Pio XX^ edizione

Questa sera Rai 1 propone la ventesima edizione di Una Voce per Padre Pio, serata di beneficenza in diretta da Pietrelcina con tanti ospiti e cantanti. A condurre, Flavio Insinna.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – La vita continua

20:30 – TG2 20.30

21.20 – La madre dei miei sogni

Su Rai 2 questa sera arriva il film thriller La madre dei miei sogni, con Sunny Mabrey, Audrey Whitby, Lili Sepe.

Trama: La vita di periferia è perfetta per Stella e la figlia adolescente Shay, sebbene le normali tensioni tra madre e figlia. Tutto procede bene fino all’arrivo nelle loro esistenze di Peyton, un’adolescente che vede in Stella, blogger molto popolare, la madre dei suoi sogni. Essere accolta nella famiglia a Peyton non basta e ben presto matura una pericolosa ossessione.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21.20 – La Grande Storia

Questa sera Rai 3 torna una nuova puntata di La Grande Storia, il programma basato sui grandi fatti storici del nostro paese, raccontati attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 – Tempesta d’amore

20.30 – Stasera Italia Estate

21.30 – Basic Instinct

Su Rete 4 questa sera è in programmazione un film che ha fatto la storia del cinema, Basic Instinct, con Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn.

Trama: Il detective Nick indaga su un omicidio compiuto con un punteruolo da ghiaccio. Principale sospettata è una scrittrice di successo dai particolari e scandalosi gusti sessuali. Tra i due nasce anche una contorta e perversa relazione, che a poco a poco si complica a causa della presenza di Beth, una psicologa del Distretto legata a Nick. Il caso va risolto scavando nel passato che lega patologicamente le due donne.

Stasera in tv 5 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La sai l’ultima? Digital edition

Su Canale 5 arriva una nuova puntata di La sai l’ultima? Digital edition, la nuova edizione dello storico programma Mediaset, condotto quest’anno da Ezio Greggio e la bellissima Romina Pierdomenico.

Guida tv 5 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Chicago Med – Stagione 3 Episodio 1

Su Italia 1 questa sera arrivano le nuove puntate della terza stagione di Chicago Med, il telefilm – formato medical drama – andato in onda finora solo su Premium. L’episodio di stasera si intitola Sii sincero.

Trama: Pochi mesi dopo essere stato colpito fuori dall’ospedale, il dottor Charles si prepara a testimoniare contro chi ha cercato di ucciderlo. Robin viene rilasciata da una struttura di riabilitazione, ma Connor è seriamente preoccupato per il suo comportamento. Natalie ritorna al lavoro dopo un anno sabbatico.

Ecco il trailer (SUB-ITA):

Programmi tv 5 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21.15 – Paura d’amare – Frankie and Johnny

Questa sera su La 7 arriva il film Paura d’amare – Frankie and Johnny, con Al Pacino,Michelle Pfeiffer,Héctor Elizondo,Nathan Lane,Kate Nelligan.



Trama: Ex galeotto trova lavoro in una tavola calda dove conosce Frankie una cameriera che traumatizzata da una relazione con un uomo violento. Johnny si innamorerà e tenterà in tutti i modi di superare le barriere emotive di Frankie e conquistare il suo cuore.

Programmi tv 5 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La notte dei record

Su Tv 8 questa sera un’altra puntata de La notte dei record, il nuovo show di Tv8 condotto da Enrico Papi.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:25 – Il gatto con gli stivali

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La rivalsa di una madre – Breaking In Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima tv il film La rivalsa di una madre – Breaking In, con Gabrielle Union, Ajiona Alexus, Billy Burke, Richard Cabral.

Trama: Dopo l’uccisione del padre, travolto da un veicolo mentre stava facendo jogging, Shaun raggiunge la sua abitazione nel Wisconsin insieme ai figli Jasmine e Glover. Mntre si organizza per la permanenza per un weekend la donna si accorge che la casa e’ dotata di un elaborato sistema di sicurezza. Con l’arrivo del criminale Eddie e dei suoi sodali la situazione precipita. Shaun si trova estromessa dall’edificio mentre Eddie tiene in ostaggio al suo interno i suoi figli. Diventa indispensabile mettere in atto un piano per entrare.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Stasera in tv 5 luglio | Sky Uno 19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita Su Sky Uno questa sera arriva una nuova puntata dello show Mollo tutto e cambio vita.