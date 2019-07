Spread oggi 5 luglio 2019 | In tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 5 luglio –Partenza in calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 202 punti base a fronte dei 206 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale è stamane all’1,62 per cento

Continua l’incredibile discesa dello spread. Dalla giornata di mercoledì 3 luglio, il differenziale Btp-Bund chiude intorno ai 202 punti base.

La Commissione europea ha deciso di non aprire la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia.

Spread oggi 5 luglio 2019 | I valori dello Spread

ore 11.30 – 204,7

ore 11.00 – 204,2

ore 10.30 – 204,2

ore 10.00 – 203,9

ore 9.30 – 203,6

ore 9.00 – 202

I valori dello Spread 4 luglio

ore 17.30 – 206,6

ore 17.00 – 204,8

ore 16.30 – 205,4

ore 16.00 – 205,9

ore 15.30 – 206,7

ore 15.00 – 207,1

ore 14.30 – 206,7

ore 14.00 – 205,5

ore 13.30 – 205,8

ore 13.00 – 205,4

ore 12.30 – 203,1

ore 12.00 – 202,6

ore 11.30 – 200,5

ore 11.00 – 203,7

ore 10.30 – 203,4

ore 10.00 – 202,6

ore 9.30 – 202

ore 9.00 – 195.2

I valori del 3 luglio 2019

ore 17.00 – 202,4

ore 16.30 – 202,1

ore 16.00 – 205,8

ore 15.30 – 208,7

ore 15.00 – 207,6

ore 14.30 – 207,2

ore 14.00 – 208,6

ore 13.00 – 209,2

ore 12.30 – 209,6

ore 12.00 – 210,1

ore 11.30 – 211,5

ore 11.00 – 215,5

ore 10.30 – 215,6

ore 10.00 – 215,5

ore 9.30 – 218,3

ore 9.00 – 222,3

I valori del 2 luglio 2019

ore 17.30 – 223,0

ore 17.00 – 222,2

ore 16.30 – 220,0

ore 16.00 – 220,9

ore 15.30 – 222,0

ore 15.00 – 221,4

ore 14.30 – 222,6

ore 14.00 – 223,3

ore 13.30 – 224,5

ore 13.00 – 226,5

ore 12.30 – 227,1

ore 12.00 – 225,2

ore 11.30 – 224,7

ore 11.00 – 226,1

ore 10.30 – 223,6

ore 10.00 – 222,9

ore 9.30 – 225,5

ore 9.00 – 230,0

Spread oggi | Significato | Che cosa è

Ma cos’è lo spread? Si tratta di un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il bund.

Oggi lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

Spread è dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto.

È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i bund tedeschi.

All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio era a 173 punti.

Il 30 dicembre, dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti a novembre arrivò a quota 528, con un incremento di addirittura 355 punti.