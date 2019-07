Sondaggi politici oggi 5 luglio | Ultimi | Politici | Elettorali | Lega | M5s | Sea Watch

Sondaggi politici oggi – Le crisi interne hanno caratterizzato il governo giallo-verde dall’inizio della legislatura. Migranti, Tav, Flat tax e Manovra hanno mostrato, a poco più di un anno dall’insediamento del nuovo esecutivo, tutte le difficoltà del matrimonio tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.

Sulla durata del governo Conte, e su quali potrebbero essere le motivazioni di una crisi di governo che metterebbero la parola fine al duo Matteo Salvini-Luigi Di Maio, si sono interrogati anche gli elettori, ascoltati nel corso dell’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7.

Per il 44 per cento degli intervistati, la tenuta del Carroccio e del Movimento 5 Stelle arriverà fino a fine legislatura.

Il 17 per cento ritiene che il Governo si romperà a settembre e il 28 per cento ritiene che la crisi travolgerà l’esecutivo entro la fine dell’anno in corso.

Sondaggi politici oggi – Quanto allo stato di salute dei singoli partiti, il caso Sea Watch e della capitana Carola Rackete ha fatto bene alla Lega di Salvini, che vola verso quota 40 per cento delle preferenze. Il Carroccio, secondo l’ultimo sondaggio di Swg, a oggi gode del 38 per cento dei consensi, un aumento dell’0,7 per cento rispetto alla scorsa settimana.

Sondaggi | La reazione degli italiani al caso Carola Rackete

Sondaggi politici oggi – Il sondaggio di Swg ha anche sondato la reazione degli italiani al caso della nave della Ong tedesca Sea Watch e della decisione della sua capitana di forzare il blocco della Guardia di Finanza e attraccare a Lampedusa.

Per il 37 per cento degli italiani, Carola Rackete ha sbagliato perché ha trasgredito la legge, mentre il 12 per cento ritiene che i migranti non dovevano essere sbarcati in Italia.

Il 29 per cento si schiera, invece, con la scelta della capitana e sostiene che la scelta di Rackete è condivisibile perché è disumano lasciare a lungo i migranti in mare sulla nave. L’11 per cento condanna la politica di Salvini di chiudere i porti.

Sondaggi politici oggi 5 luglio | I dati sul Pd e la crisi del M5S

A ricorrere la Lega c’è il Partito Democratico, che si ferma al 22,6 per cento e rimane stabile rispetto alla scorsa settimana.

Scende, invece, il Movimento 5 Stelle, che dal 18 per cento scende al 17,2 per cento, quasi un punto percentuale in meno negli ultimi sette giorni.