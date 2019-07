Roma, ramo cade tra la gente al Pincio: nessuno colpito | Foto | Video

RAMO CADE ROMA PINCIO – Due giorni fa la caduta di un ramo a Roma, sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte Sisto, ha travolto un’intera famiglia causando il ferimento di 7 persone. Un simile episodio, per fortuna senza conseguenze, si è verificato oggi al Pincio, uno dei giardini caratteristici della Capitale.

Improvvisamente in mattinata si è staccato un enorme ramo da un albero, finendo a terra in mezzo alla gente: solo per un miracolo nessuna persona è stata colpita. Un nuovo piccolo allarme che solleva interrogativi sulla cura e la potatura degli alberi in città.