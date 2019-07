Palinsesto Rai 1 | Anticipazioni | Indiscrezioni | Novità | Programmi

Palinsesto Rai 1 anticipazioni – Turn over a La Vita in diretta, con l’arrivo di Alberto Matano e Lorella Cuccarini al posto di Timperi e Fialdini (il primo torna da Guardì nel weekend, la seconda al posto della Parodi di domenica pomeriggio). Ma ci sono anche molte riconferme nel nuovo palinsesto di Mamma Rai.

Non manca la fiction, vero asso nella manica della Rete ammiraglia di viale Mazzini. Lunedi la firma per il film su Alberto Sordi (interpretato da Edoardo Pesce) con la regia di Luca Manfredi, che andrà in onda il prossimo anno in occasione del centenario dalla nascita di Albertone.

Sono solo alcune delle novità in pentola per la nuova stagione tv di Rai 1. Teresa De Santis, al lavoro in queste settimane per il nuovo palinsesto, presenterà ufficialmente i programmi martedì 9 luglio alla fiera di Milano.

“Innovazione, ma anche molta tradizione. Narrazione e informazione”, aveva raccontato la direttrice a TPI qualche settimana fa.

Occhi puntati sul daytime, che regala grandi sorprese con ascolti altissimi. Confermati i due format leader: Unomattina (dovrebbe arrivare anche per la prossima stagione Roberto Poletti) e poi Storie italiane con Eleonora Daniele campionessa di ascolti, visto che ha superato spesso il 20% di share con inchieste, cronaca e spettacolo.

Riconfermata anche La prova del cuoco, che si mette a dieta e sarà più light. Promozione per Mara Venier, che sarà di nuovo al timone di Domenica in. Idem per Marco Liorni, che fa il bis ad Italia sì con i saggi in studio: Rita Dalla Chiesa, Coruzzi e Santarelli. Confermato anche Porta a porta, colonna portante per la Rete, gioiellino editoriale di Bruno Vespa.

Palinsesto Rai 1 | Nuovi arrivi

New entry: Pierluigi Diaco. Dopo “Io e te”, che ha preso la fascia della Balivo (anche lei dovrebbe essere riconfermata), dovrebbe arrivare per lui un nuovo format sabato in seconda serata. Un programma dove sentimenti, musica e racconto saranno i veri protagonisti.

Gli altri format già sono l’usato sicuro e sono già in via di lavorazione: Tale quale show, Ballando con le stelle e i game show. Tutti riconfermati. Rebus Sanremo. Ci sarà Amadeus? Una cosa per volta. Questo nodo dovrebbe essere sciolto nei prossimi giorni.

