Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 luglio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 5 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 5 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 luglio 2019

Tra i segni fortunati di oggi troviamo sicuramente il Leone. Le cose d’altronde per voi vanno bene nel corso di tutta questa estate. In questo 5 luglio godete del supporto della Luna nel segno.

Bene anche i Pesci: sfruttate questa giornata per recuperare dal punto di vista sentimentale, se ci sono state delle tensioni, e nel lavoro. Tra i segni migliori anche l’Acquario: avete grande voglia di cambiare la vostra vita, il weekend sarà portatore di grandi novità. Occhio però alle finanze.

Cari Sagittario, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è la giornata giusta per mettere in chiaro alcune questioni che avete in sospeso da tempo.

Amici del Cancro, le tensioni non mancano, ma voi guardate avanti con ottimismo. Presto infatti Venere entrerà nel segno e porterà grandi novità in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 5 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è sicuramente la Vergine: persone o cose del passato sono tornare a bussare alla vostra porta e vi creano più di qualche tensione.

Giornata all’insegna dello stress anche per la Bilancia: per fortuna il weekend è vicino. Approfittatene per rilassarvi.

Male anche i Gemelli in questo 5 luglio 2019 secondo Paolo Fox: allontanatevi da quegli aspetti e dalle persone che vi rendono nervosi.

Cari Toro, attenti alla salute: potreste avvertire qualche fastidio fisico che peggiorerà il vostro umore.

