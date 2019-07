Oroscopo di oggi 5 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 5 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 5 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 5 luglio 2019

Amici dell’Ariete, la Luna in Leone vi farà sentire grintosi, carichi e pieni di voglia di fare. Potreste spaccare le montagne. Attenti però a non strafare: qualcuno tra le persone che vi stanno attorno potrebbe non apprezzare questa esuberanza.

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi vede determinati a voler dominare gli altri in tutto e per tutto. Vorreste che tutti facessero le cose secondo la vostra volontà, ma non sempre è possibile. Apritevi di più al dialogo e ascoltate anche opinioni diverse dalle vostre.

Oroscopo di oggi 5 luglio 2019 | Gemelli

Attenti a non lodarvi per imprese e meriti che in realtà non avete. Ricordate infatti che in ogni caso le bugie hanno le gambe corte! Siate dunque più modesti. Le persone a voi care apprezzeranno. Favoriti nuovi incontri.

Amici del Cancro, avete Venere nel segno. Approfittatene per dare una svolta alla vostra vita sentimentale, soprattutto per chi è single. Ricordate però di non sprecare il vostro prezioso tempo con chi non vi merita.

Cari Leone, avete la Luna nel segno. Questo vi porta grande fiducia in voi stessi e voglia di fare, ma attenzione a non spendere oltre le vostre possibilità Il portafoglio in questo periodo secondo l’oroscopo potrebbe risentirne.

Oroscopo di oggi 5 luglio 2019 | Vergine

C’è una persona che vi piace? Inseguitela senza remore, ma non insistete più del dovuto se pensate che non vi meriti. In quel caso meglio lasciar perdere e provare a fare nuovi incontri, che le stelle favoriscono per la giornata di oggi per il vostro segno.

Amici della Bilancia, un periodo in cui lo stress e la fatica si fanno sentire. Questo potrebbe riversarsi soprattutto nella vita privata: attenti a non causare litigi con il partner a causa del vostro nervosismo.

Cari Scorpione, siete orgogliosi di voi stessi e suscettibili più che mai. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. In generale una giornata sottotono per il vostro segno. Abbiate pazienza, dalla prossima settimana le cose andranno meglio.

Oroscopo di oggi 5 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, la Luna in Leone vi rende entusiasti di voi stessi e di ciò che fate come non vi capitava da tempo. Preparatevi perché il weekend sta per arrivare e vi vedrà assoluti protagonisti.

Cari Capricorno, avete Venere nel segno. Questo vi spinge a riflettere sull’utilità e la serietà di una relazione che ormai non vi convince più di tanto. Se una storia non vi soddisfa, è il caso di fare pulizia e ripartire da zero.

L’acquario secondo l’oroscopo di oggi non è certo il segno più fortunato. Avete infatti la Luna in opposizione. Attenti in alcuni rapporti personali: diffidate da chi vi promette cose irrealizzabili.

Amici dei Pesci, Venere in Cancro vi regala una giornata e un weekend al top dal punto di vista sentimentale. Per chi è in coppia migliora l’intesa con il partner. Non dimenticate comunque di pensare a voi stessi e di conservare la vostra indipendenza e intimità.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.