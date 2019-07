Oroscopo Branko 5 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 5 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 luglio 2019.

Amici dell’Ariete, il caldo di questi giorni risveglia in voi la voglia di estate e vacanze. Dovete però resistere un altro po’: portate infatti a termine progetti ambiziosi che avete in cantiere.

Ovviamente i giorni per godervi il meritato riposo arriveranno presto. Domani giornata decisiva sul lavoro: possibili occasioni di guadagno.

Non amate i ritmi frenetici, eppure avete dovuto vivere questa settimana a cento all’ora. Questo vi ha reso ansiosi e agitati anche con i familiari.

Domani, con l’arrivo del weekend, avrete un’altra Luna molto più positiva. Al meglio l’amore e le amicizie. Fatevi coccolare dal partner e ottime opportunità per i single.

Oroscopo Branko 5 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, ieri secondo l’oroscopo di Branko è stata una giornata con ottimi guadagni. Oggi potete finalmente realizzare alcuni vostri obiettivi in ambito lavorativo.

Le stelle sono dalla vostra parte, anche per chi è in attesa di firmare un contratto o comprare un immobile. Per chi è single potrebbero arrivare degli incontri occasionali carichi di passione.

Amici del Cancro, la Luna nuova vi ha già dato ottimi stimoli per fare bene e ottenere i vostri risultati. Questi influssi proseguiranno anche nel weekend.

Avete un quadro astrale davvero positivo, che vi regala serenità, nonostante l’opposizione di Saturno. Urano in Toro vi influenza anche a livello passionali: possibili incontri bollenti nel fine settimana.

Bisogna dirlo chiaramente: secondo le stelle avete un cielo ottimo nel corso di questa estate come non si vedeva da anni. Fate invidia a tutti gli altri segni!

Al top ogni aspetto della vostra vita, specie l’amore, soprattutto per chi vuole sposarsi. Anche sul lavoro siete padroni del vostro destino: nuove collaborazioni o progetti sono favoriti.

Oroscopo Branko 5 luglio 2019 | Vergine

Secondo l’oroscopo di Branko di oggi vi state preparando ad avere un quadro astrale davvero ottimo, che vi accompagnerà nel corso dell’estate. Al meglio da domani, con l’arrivo della Luna.

Favoriti gli affari e il raggiungimento dei vostri obiettivi, dovete però chiudere i conti con il passato. In amore Venere vi ha reso sereni e spensierati.

Amici della Bilancia, avete superato una primavera non facile, con qualche influsso negativo da parte delle stelle. Ma per fortuna il peggio è passato.

Bene il lavoro, grazie all’influsso di Mercurio. Marte vi sostiene secondo l’oroscopo di Branko nella vostra voglia di essere primi. Giove vi sostiene soprattutto in amore. Insomma, le stelle sono dalla vostra parte.

Cari Scorpione, perdura qualche acciacco a livello fisico per il vostro segno. Non avete un quadro astrale molto fortunato, con Urano in Toro: possibili tensioni nelle collaborazioni.

La Luna in Vergine vi porterà serenità a livello familiare e nei rapporti con il partner, specie per chi è sposato. Per i single possibili nuovi incontri, ma che si prevedono tormentati.

Oroscopo Branko 5 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, finalmente è arrivato il weekend. Approfittatene per rilassarvi e ricaricare le pile. Al meglio soprattutto l’amore.

Favoriti anche i rapporti di lavoro e le nuove collaborazioni, specie all’estero. L’influsso di Marte vi rende particolarmente sensuali e passionali.

Cari Capricorno, dopo una primavera piuttosto complessa, si vedono spiragli davvero positivi in amore. Domani, con la Luna in Vergine, favoriti nuovi incontri soprattutto a livello professionale.

Attenzione ai rapporti interpersonali: avete sofferto per la superficialità di qualcuno che vi sta vicino, ma non riversate il vostro stress sul partner.

In questo periodo secondo l’oroscopo di Branko del giorno siete particolarmente polemici. Pretendete troppo da chi vi sta intorno e questo potrebbe creare accese discussioni.

Cercate di mantenere la calma, soprattutto nei rapporti di lavoro e che coinvolgono gli affari. Dalla prossima settimana le cose migliorano.

Amici dei Pesci, oggi 5 luglio 2019 avete ancora da risolvere alcune questioni lavorative e legali che vi creano ancora qualche tensione.

Attenti anche al portafoglio: si prevedono per l’appunto grosse spese. Per sostenerle dovreste guadagnare di più. Non trascurate il partner, meriterebbe un regalo da parte vostra.

