Migranti, nella notte un nuovo sbarco a Lampedusa. Il secondo in poche ore

Migranti, nella notte un nuovo sbarco a Lampedusa

MIGRANTI SBARCO LAMPEDUSA – Nuovo mini sbarco di migranti nella notte a Lampedusa, dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.

Frattanto sta facendo rotta verso l’isola il veliero Alex della Ong Mediterranea, con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L’imbarcazione non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l’attività di soccorso in mare, all’ingresso nelle acque territoriali italiane.

Alex di Mediterranea ha salvato anche 11 donne, di cui 3 incinte e una in gravi condizioni, e 4 bambini, che si trovavano a bordo di un gommone, in difficoltà al largo della Libia. A comunicare il salvataggio è stata ieri, giovedì pomeriggio, la stessa Mediterranea Saving Humans, sul proprio profilo Twitter.