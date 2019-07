Lecca un gelato in un supermercato e lo rimette a posto: ragazza rischia fino a 20 anni di galera | Video

Lecca gelato rischia carcere – Una ragazza americana rischia fino a 20 anni di carcere per una bravata. La giovane si è fatta riprendere con un telefonino mentre leccava un gelato in un supermercato texano per poi rimetterlo a posto nel banco frigo.

Peccato che poi il video, girato in un punto vendita Walmart sia diventato virale per poi finire nelle mani delle autorità dello Stato che hanno incriminato la donna per aver manomesso il prodotto, senza poi acquistarlo.

La vicenda si è svolta a Lufkin, in Texas, dove questo reato può portare a una condanna dai 2 ai 20 anni di prigione e sanzioni fino a 10mila dollari (circa 8900 euro) come riferito dalla “Cnn“.

Per sfortuna della ragazza, grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti di polizia sono riusciti a risalire alla protagonista dell’insano gesto e ora è caccia anche alla persona che ha ripreso la scena e che la incitava a portare avanti lo scherzo.

Nel supermercato dove si è svolto il fatto sono stati ritirati tutti i gelati della marca Blue Bell Creameries, la stessa leccata dalla giovane.

L’azienda alimentare ha provveduto a rassicurare i consumatori con un comunicato: “Sulla base delle riprese di sicurezza, dell’ubicazione e dell’ispezione dei prodotti – ha spiegato il marchio – riteniamo di aver recuperato la confezione.

Inoltre, per non rischiare, abbiamo rimosso anche tutti i prodotti che si trovavano in quello scaffale”.

La Food and Drug Administration, ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, sta anche valutando eventuali ulteriori accuse federali.