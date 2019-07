LA SAI L’ULTIMA STREAMING – Questa sera, venerdì 5 luglio 2019, va in onda la terza puntata de La sai l’ultima, il programma che promette grasse risate al suo pubblico contando sul talento dei suoi concorrenti barzellettieri.

L’edizione 2019 è innovativa rispetto alle precedenti (basti pensare che l’ultima è andata in onda nel 2008) e, con la conduzione di Ezio Greggio, il programma non vede più i concorrenti gareggiare ognuno per sé ma li accorpa in tre squadre, capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli).

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

Al fianco di Ezio Greggio, una fresca novità per la prima serata di Canale 5: l’unica donna a calcare il palcoscenico è Romina Pierdomenico.

La puntata di questa sera, la terza, prevede nuovi ospiti pronti a cimentarsi in una gara di barzellette. Venerdì 5 luglio è la volta di Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi, tre vip che dovranno abbandonare il proprio ramo di competenza e giocare per le tre squadre.

Ma dove seguire La sai l’ultima? In tv o in streaming?

La sai l’ultima streaming | Terza puntata | Dove vedere in tv

La sai l’ultima va fedelmente in onda su Canale 5 anche venerdì 28 giugno 2019 con la seconda puntata. Il canale ammiraglio della Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre, al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Gli ospiti della terza puntata de La sai l’ultima

La sai l’ultima streaming | Terza puntata | Dove vedere in diretta

Chi invece è fuori casa o non può utilizzare la televisione, ma vuole seguire in diretta streaming la seconda puntata de La sai l’ultima, può farlo grazie a MediasetPlay.

La piattaforma messa a disposizione da Mediaset permette all’utente di usufruire gratuitamente dei propri contenuti utilizzando smartphone, tablet e pc.

Le anticipazioni della terza puntata de La sai l’ultima?

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi selezionare il programma di vostro interesse.