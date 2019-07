LA SAI L’ULTIMA ANTICIPAZIONI – Questa sera, venerdì 5 luglio 2019, torna l’appuntamento con La sai l’ultima? Digital Emotion, il reboot di uno dei programmi più amati di casa Mediaset.

L’ultima edizione era andata in onda nel 2008, mentre quella rivisitata del 2019 vede alla conduzione Ezio Greggio (iconico volto di Striscia La Notizia) affiancato dalla fidanzata Romina Pierdomenico.

Proprio quest’ultima, sempre molto attiva sui social, ha ricordato ai fan l’appuntamento con il programma di Canale 5. Ma cosa aspettarsi da questa terza puntata?

La sai l’ultima anticipazioni | Terza puntata

Anche questo venerdì torna l’appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition. Dopo il successo delle precedenti puntate, il programma condotto da Ezio Greggio riproporrà in prima serata tante risate e divertimento assicurato: tutto grazie alle barzellette.

Anche questa puntata vedrà riconfermare tre grandi comici italiani: Biagio Izzo, Maurizio Batista e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), tre volti che guideranno con sapienza le tre squadre di barzellettieri.

La sai l’ultima anticipazioni | Ospiti

Ma chi prenderà parte a questa terza puntata? Come novità di questa edizione ci sono proprio gli ospiti che animeranno il palco delle barzellette di Mediaset con la loro fama e simpatia.

Anche i vip diventano barzellettieri. Ogni celebrity che partecipa al programma rappresenterà una delle tre squadre in gioco e si cimenterà nel raccontare barzellette con obiettivo quello di conquistare punti per la squadra rappresentante.

Nella prima puntata abbiamo visto Enrico Montesano e Iva Zanicchi, mentre nella seconda abbiamo visto Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio e José Altafini. Questa sera, invece, vedremo Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi.

Gli ospiti della terza puntata de La sai l’ultima

Come funziona la nuova versione de La sai l’ultima? Il programma, a differenza delle precedenti edizioni, non vede schierato ogni barzellettiere per sé bensì vede la formazione di squadre. I concorrenti di ogni team si sfidano in diverse manche con l’aiuto di tre jolly, che sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show.

La sai l’ultima va in onda questa sera, venerdì 5 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.

