La madre dei miei sogni film | Trama | Cast | Streaming

La madre dei miei sogni film

LA MADRE DEI MIEI SOGNI FILM – La madre dei miei sogni è un film del 2018, in lingua originale intitolato The Perfect Mother e diretto da Jake Helgren.

Il film è un thriller che vede nel cast Sunny Mabrey, Audrey Whitby e Lili Sepe. Di cosa parla La madre dei miei sogni? Vediamolo insieme.

Protagonista è Stella Marshall, una donna che vive a Los Angeles e si è appena separata dal marito. Stella ha una figlia appena diciottenne di nome Shay e gestisce un videoblog intitolato “MotherMade”.

Il suo angolo virtuale le permette di condividere con il web ricette, consigli, confidenze e storie sul legame madre-figlia.

La trama del film La madre dei miei sogni

La sua vita da mamma perfetta viene sconvolta dall’arrivo di una ragazza di nome Peyton: la sua presenza diventerà un incubo per Stella di cui si renderà consapevole soltanto la sera del suo compleanno.

In principio, la giovane ammiratrice sembra seguire appassionatamente i consigli della mamma blogger, ma il suo attaccamento inizierà a essere un tantino morboso.

La Madre dei miei sogni film | Cast

A interpretare la mamma social a tutto tondo è Sunny Mabrey, attrice americana che abbiamo visto in diverse pellicole come Un ragazzo tutto nuovo, Species III, Snakes on a Plane e in tv invece l’abbiamo vista in C’era una volta e The Librarians.

Nel cast de La madre dei miei sogni vediamo anche Audrey Whitby, che ha recitato in diverse serie tv come Austin & Ally, So Random!, Liv e Maddie e Nicky, Ricky, Dicky & Dawn.

Poi abbiamo Lili Sepe, giovane attrice classe 1997 che abbiamo visto in pochi prodotti della televisione.

Il cast de La madre dei miei sogni conta anche su Susie Abromeit, Krista Allen e Rusty Joiner.

La madre dei miei sogni film | Streaming

Dove vedere La madre dei miei sogni? Il thriller va in onda venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai 2. Chi vuole seguirlo in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.