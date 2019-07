Di Maio: “Via la Coca Cola dalle scuole, meglio il succo d’arancia”

Di Maio news – Luigi Di Maio vuole togliere i distributori di Coca Cola dalle scuole.

Lo ha dichiarato lo stesso vicepremier al Villaggio Coldiretti, a Milano, dove è intervenuto nel pomeriggio di venerdì 5 luglio.

Il ministro dello Sviluppo economico è salito sul palco per parlare di diversi argomenti, tra qui quello dell’educazione alimentare.

A tal proposito il capo politico del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: “L’educazione alimentare si deve fare nelle scuole prima di tutto eliminando tutti questi distributori di cibo spazzatura che viene somministrato ai nostri figli”.

Poi, Di Maio si è scagliato contro la nota bevanda statunitense: “Ho una famiglia di insegnanti ed è assurdo che un bambino nel corridoio della sua scuola abbia ancora un distributore di Coca Cola o di prodotti che non non made in Italy. Mettiamoci un bel distributore di succo d’arancia”.

Di Maio news – Il ministro, poi, ha affermato di voler contrastare il “segreto di stato sulle importazioni” per difendere i prodotti Made in Italy.

“Noi vogliamo sapere con quale latte viene fatta la mozzarella” ha continuato Di Maio.

Il vicepremier, poi, si è augurato che il prossimo Commissario alla concorrenza europeo possa essere un italiano.