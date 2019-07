Chiara Ferragni pubblica una foto di Leone, ma gli utenti notano un dettaglio che li turba

Chiara Ferragni pubblica una foto del piccolo Leone, ma un dettaglio attira l’attenzione degli utenti. Anzi due. La fashion blogger ha postato su Instagram una foto del figlio che dorme come un angioletto.

Chiara Ferragni e Fedez al Colosseo: i fan notano uno strano particolare nella foto

Il piccolo Leone – un anno compiuto lo scorso 19 marzo – è il centro della vita di mamma e papà. Nonostante i ritmi frenetici di entrambi, sia la fashion blogger che il rapper cercano di dedicare più tempo possibile al loro bambino.

Chiara Ferragni e Fedez sono appena tornati a Milano dopo due giorni trascorsi a Roma in occasione dello show di Fendi per AltaRoma, la Settimana della Moda romana. Appena tornati a casa, mamma Chiara si è fiondata dal suo Leoncino e gli ha scattato la foto che poi ha postato sui social.

“My little potato”, scrive Chiara Ferragni accanto alla foto del piccolo Leone, prima che gli utenti si accorgano del dettaglio. Sotto si moltiplicano i messaggi di affetto per Chiara e, soprattutto, per il piccolo Leo. Qualcuno però nota qualcosa. “Cute little mosquito bite” (“Un piccolo dolce pizzico di zanzara”), scrive qualcuno; “Ma quello è un pizzico di zanzara??”, si domanda qualcun’altro. E ancora: “Ma sul collo ha un pizzico di zanzara!”.

Chiara Ferragni e Fedez a Roma per fare qualcosa che non vi aspettereste | VIDEO

In tanti, però, si focalizzano su altro. Chiara Ferragni pubblica la foto di Leone ma gli utenti sono attratti da un altro dettaglio. Ad attirare l’attenzione di molti, infatti, è la pelle del bambino. Leone ha la pelle talmente lucida che sembra avere l’illuminante: “Voglio l’illuminante di Leo!”, si legge in un commento. “Che illuminante userà Leo??”, si domanda un altro utente. “Oh mio Dio, di che marca è l’illuminante?? Lancome??”, chiede qualcun’altro alludendo alla linea di make up lanciata da mamma Chiara proprio qualche mese fa.

Insomma Leone continua a catalizzare l’attenzione dei followers di Chiara Ferragni e del marito Fedez che non perdono occasione per mostrare al mondo intero quanto è bello il loro bambino.