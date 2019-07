Chiara Ferragni e Fedez: il particolare della foto al Colosseo

Chiara Ferragni e Fedez si scattano una foto romantica al Colosseo poco prima del Fendi Show, che si è tenuto a Roma il 4 luglio. Lo scatto postato dalla influencer su Instagram rivela però uno “strano” particolare che i fan hanno prontamente notato. Fedez è infatti sorprendentemente più alto della fashion blogger.

La foto fa il giro del web e subito si scatena l’ironia dei social: “Come hai fatto?”, chiede una follower. “Sei in piedi sul muretto?”, commenta un altro fan. E ancora: “La faccia di Fedez incredulo che per la prima volta è più alto di te”.

Nella foto che li immortala di fronte all’anfiteatro più grande al mondo, Fedez indossa una camicia di Fendi e bacia teneramente la compagna. “In Rome with the hubby for @fendishow“, letteralmente “a Roma con il mio maritino per il Fendi Show”, scrive la regina del “fashion blog”.

L’influencer e il “neobiondo” Fedez sono arrivati a Roma per la Settimana della moda. Chiara non ha perso occasione per fotografare ogni spostamento e sui social, il loro tour è stato immortalato in ogni particolare.

Prima dell’evento mondano i due hanno visitato la città e una delle prime tappe è stata la Chiesa di San Luigi dei Francesi, a pochi passi da palazzo Madama. La Chiesa è tra le più celebri di Roma perché al suo interno custodisce ben due dipinti del Caravaggio.

I likes dello scatto che immortala l’insolita altezza di Fedez sono già oltre i 450mila. Ironia a parte, i Ferragnez restano la coppia più seguita d’Italia.

