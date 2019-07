In questo inizio di luglio Valentina Ferragni ha parlato molto di body shaming, ovvero degli insulti online alla fisicità altrui. La sorella minore di Chiara Ferragni ne sa senz’altro qualcosa, visto che, da quando ha iniziato la sua carriera di influencer su Instagram, gli “odiatori da tastiera” non le risparmiano osservazioni sprezzanti sul suo corpo meno longilineo rispetto a quello della mamma di Leone. La sua risposta, però, mette tutti a tacere

La risposta tagliente di Valentina Ferragni agli insulti sul suo corpo “sbagliato”

In commento a uno dei suoi ultimi post, qualcuno ha sentenziato che Valentina non avrebbe il fisico adatto per fare l’influencer (tradotto, non è abbastanza magra). Le osservazioni negative si sono poi moltiplicate.

Con la sua solita pacatezza, la 27enne ha risposto a chi la vorrebbe diversa da com’è:

“Impariamo ad amarci di più, evitiamo di ascoltare le cavolate che vengono dette sul nostro conto, sui nostri fisici. Io mi piaccio, ma ci sono dei giorni in cui non mi piaccio. Nel tempo ho imparato ad amare i miei difetti. Anzi, più che amare, ci sto lavorando ogni giorno” (qui il suo discorso integrale).

Mercoledì 3 luglio, Valentina è tornata sull’argomento. In una storia pubblicata su Instagram, la giovane influencer ha esordito ringraziando i suoi fan per i tanti commenti di sostegno dopo gli insulti di alcuni utenti.

“Tengo a ringraziarvi ad uno ad uno per tutto il bene e l’amore che mi avete dimostrato” ha detto., per poi specificare scherzosamente:

“Ovviamente questo bene non fa ingrassare! Visto che ormai è quasi ora di pranzo, mi vado a mangiare una bella cotoletta, alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male!”. Una risposta, quella di Valentina Ferragni, che non può che mettere a tacere chi, con i suoi insulti su Instagram, cerca di abbattere la sua autostima.

