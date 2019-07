Universiadi 2019 programma gare | Oggi 4 luglio 2019 | Calendario | Orari

UNIVERSIADI 2019 PROGRAMMA GARE – Oggi, giovedì 4 luglio 2019, a Napoli va in scena la terza giornata di gare delle Universiadi 2019, la competizione riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE UNIVERSIADI 2019

Ma qual è il programma delle gare di oggi? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare in programma oggi, 4 luglio 2019:

MATTINA

ore 9.00 TIRO A SEGNO: eliminatorie carabina 10 metri femminile

ore 9.30 GINNASTICA ARTISTICA: Qualificazioni individuali e squadre all-around

ore 9.30 NUOTO: batterie 400 stile libero maschili, 50 farfalla femminili, 100 dorso maschili, 400 misti femminili, 100 rana maschili, 200 dorso femminili, 50 farfalla maschili, 4×100 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

ore 10.00 TENNISTAVOLO: primo round squadre maschile e femminile

ore 10.00 TUFFI: Semifinali maschili 3 metri

ore 10.30 BASKET MASCHILE: Cina vs Ucraina

ore 10.30 BASKET MASCHILE: Germania vs Norvegia

ore 10.30 BASKET MASCHILE: Repubblica Ceca vs Messico

ore 10.30 BASKET MASCHILE: Lettonia vs Argentina

ore 10.30 BASKET FEMMINILE: Cina Taipei vs Messico

ore 11.00 JUDO: Eliminatorie e ripescaggi -70 kg femminili, +70 kg femminili, -90 kg femminili e +90 kg maschili

ore 12.00 TUFFI: Finale femminile 1 metro

ore 12.10 SCHERMA: preliminari spada femminile

ore 12.10 SCHERMA: 32esimi spada femminile

ore 12.10 SCHERMA: 16esimi spada femminile

ore 13.00 SCHERMA: preliminari sciabola maschile

ore 13.00 BASKET FEMMINILE: Cina vs Finlandia

ore 13.00 BASKET FEMMINILE: Ucraina vs Repubblica Ceca

ore 13.00 BASKET FEMMINILE: Portogallo vs Romania

ore 13.00 BASKET FEMMINILE: Stati Uniti vs Cina Taipei

ore 13.00 BASKET MASCHILE: Argentina vs Russia

ore 13.30 TUFFI: Finale maschile 1 metro

ore 13.40 SCHERMA: ottavi di finale spada femminile

Universiadi 2019 programma gare | POMERIGGIO

ore 14.00 TIRO A SEGNO: finale carabina 10 metri femminile

ore 14.30 SCHERMA: quarti di finale spada femminile

ore 14.30 SCHERMA: 32esimi sciabola maschile

ore 15.00 TUFFI: Finale femminile piattaforma

ore 15.20 SCHERMA: 16esimi sciabola maschile

ore 16.00 TENNISTAVOLO: secondo round squadre maschile e femminile

ore 16.20 SCHERMA: ottavi di finale sciabola maschile

ore 17.10 SCHERMA: quarti di finale scabola maschile

ore 16.45 TUFFI: Finale maschile 3 metri

ore 17.30 BASKET FEMMINILE: Canada vs Australia

ore 17.30 BASKET FEMMINILE: Giappone vs Ungheria

ore 17.30 BASKET FEMMINILE: Israele vs Austrialia

ore 17.30 BASKET FEMMINILE: Messico vs Slovacchia

ore 17.30 PALLANUOTO FEMMINIILE: Russia vs Cina

ore 17.30 PALLANUOTO MASCHILE: Australia vs Giappone

ore 18.00 NUOTO: batterie 400 stile libero maschili, 50 farfalla femminili, 100 dorso maschili, 400 misti femminili, 100 rana maschili, 200 dorso femminili, 50 farfalla maschili, 4×100 stile libero femminile, 4×100 stile libero maschile

ore 18.00 CALCIO FEMMINILE: Corea del Sud vs Irlanda

ore 18.00 CALCIO FEMMINILE: Cina vs Messico

ore 18.15 JUDO: Finali -70 kg femminili, +70 kg femminili, -90 kg femminili e +90 kg maschili

ore 18.30 SCHERMA: semifinali spada femminile

ore 19.10 SCHERMA: semifinali sciabola maschile

ore 19.30 PALLANUOTO FEMMINILE: USA vs Italia

ore 19.30 PALLANUOTO MASCHILE: Croazia vs Ungheria

ore 19.40 SCHERMA: finale spada femminile

Universiadi 2019 programma gare | SERA

ore 20.00 BASKET MASCHILE: Canada vs Italia

ore 20.00 BASKET MASCHILE: Finlandia vs Stati Uniti

ore 20.00 BASKET FEMMINILE: Argentina vs Russia

ore 20.00 BASKET MASCHILE: Croazia vs Russia

ore 20.00 SCHERMA: finale sciabola maschile

ore 21.00 CALCIO FEMMINILE: Italia vs Stati Uniti

ore 21.00 CALCIO FEMMINILE: Sudafrica vs Corea del Nord

A questo link il programma nel dettaglio.

Il programma delle Universiadi 2019

Dove vedere le gare delle Universiadi 2019