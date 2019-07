Una notte con la regina film | Trama | Cast | Trailer | Streaming | Stasera | Rai 3 | 4 luglio 2019 | Storia vera

UNA NOTTE CON LA REGINA FILM – Questa sera, giovedì 4 luglio 2019, va in onda su Rai 3 in prima serata a partire dalle 21.20 il film Una notte con la regina. Si tratta di una divertente commedia diretta da Julian Jarrold con nel cast attori di successo come Sarah Gadon, Bel Powely, Rupert Everett, Emily Watson. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film Una notte con la regina, stasera in tv su Rai 3? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una notte con la regina film | Trama

Sarah Gadon veste i panni di Elizabeth, la futura regina Elisabetta II, primogenita di re Giorgio VI, interpretato da Rupert Everett. La pellicola è ambientata nel 1945, nel giorno della fine della Seconda guerra mondiale, con la vittoria degli alleati sulla Germania di Hitler.

Una notte con la regina parla di una storia vera. In tutta Europa si festeggia la ritrovata libertà, per questo le allora principesse Elisabetta (l’attuale Regina) e Margaret ottengono il permesso di lasciare Buckingham Palace.

Ad essere favorevole è soprattutto il loro padre, mentre la mamma era contraria. Le due ragazze, che si uniscono al popolo, possono festeggiare e vivranno una serata all’insegna delle mille emozioni ma anche dei pericoli.

In particolare Elizabeth e Margaret vivranno i loro primi amori, incontrando degli uomini che gli faranno battere il cuore.

Una notte con la regina film | Trailer

Ecco il trailer del film Una notte con la regina, stasera su Rai 3 dalle 21.20.

Una notte con la regina film | Cast

Tanti gli attori famosi e amati dal pubblico presenti nel cast. La pellicola è tratta da una storia vera ed è diretta dal regista Julian Jarrold, che ha già portato sul grande schermo opere come Jane Austen e Evelyn Waugh.

Nel cast troviamo tra gli attori protagonisti Sarah Gadon, Bel Powley, Emily Watson, Rupert Everett, Jack Reynor, Jack Gordon, Roger Allam.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Una notte con la regina film | Streaming

Il film va in onda stasera giovedì 4 luglio 2019 in prima serata dalle 21.20 su Rai 3.

Rai 3 è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 503. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa? Niente paura, potete recuperare il film su RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare l’undicesima stagione di Don Matteo anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di RaiPlay.