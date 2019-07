UN’ESTATE FA STREAMING – Pupo torna alla Rai con un nuovo programma che racconta della musica, in particolare delle hit estive che hanno “tormentato” generazioni d’italiani.

I veri e propri tormentoni partiti negli anni ’60 hanno avuto riscontro anche nei decenni a venire. Un’estate fa si ripropone di ripercorrere la storia della musica italiana focalizzandosi su quei tormentoni che hanno fatto parlare tutta la nazione, partendo dagli anni ’60 per arrivare fino a oggi.

A condurre il programma, diviso in due puntate, sarà un duo insolito e inedito composto da Pupo e Diana Del Bufalo (Amici).

Nella prima puntata, in onda questa sera, si partirà proprio dagli anni ’60 raccontando di artisti come Gino Paoli, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Donna Summer, Village People, Amanda Lear, Duran Duran, Rod Stewart, Raf, Gazebo, Tracy Spencer, Billy Joel, Madonna, Ivana Spagna, Blondie e interviste ai Righeira, Sandy Marton, Nico Fidenco, Alberto Camerini, Orietta Berti, Alan Sorrenti e tanti altri.

Un’estate fa streaming | Dove vedere in tv la prima puntata

Un’estate fa è il nuovo programma condotto da Pupo che va in onda su Rai 2. Il canale rappresentato da Carlo Freccero ha riammesso Pupo, proprio quest’ultimo infatti ha dichiarato: “Il mio rapporto con la Rai è stato altalenante. Molto è sicuramente dipeso dai continui avvicendamenti nei ruoli dirigenziali, ma le proposte che mi arrivavano dall’azienda erano solo legate a partecipazioni come concorrente nei vari talent o reality. Io però mi sento un conduttore e aspettavo che si ripresentasse l’occasione per rientrare dalla porta principale”.

Rai 2 è il secondo canale della Rai che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, anche in versione HD al tasto 502 e al tasto 102 per la pay-tv di Sky.

Un’estate fa streaming | Dove vedere in diretta

Se questa sera non siete in casa e volete seguire in diretta streaming Un’estate fa, potete farlo grazie a RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai che permette di accedere ai propri contenuti tramite smartphone, tablet e pc.

Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma, registrarvi o fare login con email e password e cliccare il contenuto di vostro interesse.

Un’estate fa vi aspetta con la prima puntata in onda questa sera, giovedì 4 luglio, alle ore 21:20 su Rai 2.