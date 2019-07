UN’ESTATE FA RAI 2 – Arriva un nuovo programma su Rai 2 diviso in due puntate: si tratta di Un’estate fa, condotto da una simpatica e inedita coppia composta da Diana Del Bufalo e Pupo.

In cosa consiste? Un’estate fa è un viaggio ideale attraverso i tormentoni delle estati italiane, un programma che ritaglia spazio alla musica e non poteva essere scelto un titolo più calzante di questo.

“E’ un titolo talmente preciso e perfetto per una trasmissione del genere, che non era possibile trovarne uno migliore”, ha dichiarato Pupo.

I due conduttori, seduti a bordo di una decapottabile d’epoca, ripercorreranno i grandi successi della musica italiana estiva partendo dagli anni ’60 per arrivare a oggi attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni, oltre a materiale di repertorio.

I due conduttori si cimenteranno anche in alcune performance canore originali.

Un’estate fa Rai 2 | Il programma

Cosa aspettarsi da questo nuovo programma estivo diviso in due puntate? Oltre al repertorio musicale e cinematografico, Un’estate fa in ogni puntata utilizzerà le testimonianze di chi quei tormentoni li ha scritti e cantati, artisti che a loro volta riveleranno quali sono stati i loro tormentoni dell’estate.

Un vero e proprio excursus delle colonne sonore delle estati degli ultimi 50 anni di storia musicale.

Un’estate fa Rai 2 | La prima puntata

La prima puntata, che va in onda giovedì 4 luglio in prima serata, vedrà raccontare le hit che hanno animato gli anni ’60 fino agli anni ’80. Alcuni titoli? Guarda come dondolo, Vamos alla Playa, Disco Inferno.

Rai 2 si anima con le hit di Gino Paoli, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Donna Summer, Village People, Amanda Lear, Duran Duran, Rod Stewart, Raf, Gazebo, Tracy Spencer, Billy Joel, Madonna, Ivana Spagna, Blondie e interviste ai Righeira, Sandy Marton, Nico Fidenco, Alberto Camerini, Orietta Berti, Alan Sorrenti e tanti altri.

Le anticipazioni della prima puntata di Un’estate fa

Un’estate fa Rai 2 | La seconda puntata

Nella seconda puntata di Un’estate fa invece viaggeremo su un’auto più moderna nella musica degli anni ’90 e del secondo millennio, parlando di quei tormentoni come “Dammi tre parole”, “La Flaca” e anche “Despacito”.

Tra i cantanti presi in discussione, non possono mancare Gianna Nannini, 883, Alanis Morissette, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, J-ax, Irama, The Giornalisti, Takagi E Ketra, Baby K, Emis Killa, Fedez, Jannifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga, Paola e Chiara, Valeria Rosso e Ricky Martin.

Inoltre, Pupo e Diana Del Bufalo intervisteranno diversi cantanti e volti del settore musicale come Piotta, Frankie Hi Nrg, Jocelyn, The Pills, Andrea Delogu, Eleonora Daniele, 2black, Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e altri ancora.

Un’estate fa Rai 2 | I conduttori

Un’estate fa vede come conduttori Pupo e Diana Del Bufalo, un duo inedito che animerà due serate di Rai 2.

Il primo è il cantante di “Gelato al cioccolato” che guida il timone del programma, la seconda invece deve la sua fama al programma di Amici di Maria De Filippi. Pupo ha dichiarato a Radio Corriere Tv: “Cambiano i vestiti, gli arrangiamenti e i suoni, ma i contenuti,alla fine, sono sempre gli stessi. Il desiderio di lasciarsi un po’ andare e di mettersi in gioco anche fisicamente, con balli e canti fino all’alba”.

I rapporti di Pupo e il canale di Carlo Freccero non sono stati dei migliori negli ultimi anni, ma il cantante a tale proposito ha chiarito: “Il mio rapporto con la Rai è stato altalenante. Molto è sicuramente dipeso dai continui avvicendamenti nei ruoli dirigenziali, ma le proposte che mi arrivavano dall’azienda erano solo legate a partecipazioni come concorrente nei vari talent o reality. Io però mi sento un conduttore e aspettavo che si ripresentasse l’occasione per rientrare dalla porta principale”.

Ma qual è la canzone dell’estate per Pupo? “La canzone del sole” di Lucio Battisti: “Fu il primo brano che imparai a suonare con la chitarra e, con questa canzone, mi innamorai di una delle mie prime fidanzatine, Angela”.

Un’estate fa vi aspetta il 4 luglio 2019 in prima serata su Rai 2 con la prima puntata.

