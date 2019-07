UN’ESTATE FA ANTICIPAZIONI – Giovedì 4 luglio 2019 va in onda su Rai 2 la prima di due puntate di Un’estate fa, il nuovo programma dedicato alla musica condotto da Pupo e Diana Del Bufalo.

L’inedita coppia di conduttori attraverserà il mondo della musica ripescando i tormentoni estivi che hanno segnato intere generazioni d’italiani, partendo dagli anni ’60 per poi arrivare ai giorni nostri.

Tutto quello che c’è da sapere su Un’estate fa

A bordo di una decapottabile d’epoca, i due conduttori parleranno di tantissimi artisti e ne intervisteranno tanti altri suddividendosi in due puntate.

Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata in onda il 4 luglio 2019.

Un’estate fa anticipazioni | Prima puntata

La prima puntata di Un’estate fa ci riporta nella musica degli anni ’60. Pupo e Diana Del Bufalo, una coppia nuova e insolita, a bordo della loro decappottabile d’epoca esploreranno le hit degli anni ’60 fino agli anni ’80.

Oltre al reportage cinematografico, televisivo e musicale, ogni puntata sarà caratterizzata dalle testimonianze di chi quelle hit le ha scritte e poi cantante, artisti che poi a loro volta riveleranno quali sono state le loro hit dell’estate.

La puntata in onda il 4 luglio 2019 racconteranno delle hit come “Guarda come dondolo”, “Vamos alla Playa” e “Disco Inferno”. Tra gli artisti che emergeranno in questa puntata abbiamo Gino Paoli, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Donna Summer, Village People, Amanda Lear, Duran Duran, Rod Stewart, Raf, Gazebo, Tracy Spencer, Billy Joel, Madonna, Ivana Spagna, Blondie e interviste ai Righeira, Sandy Marton, Nico Fidenco, Alberto Camerini, Orietta Berti, Alan Sorrenti e tanti altri.

Ma qual è la canzone dell’estate per Pupo? “La canzone del sole” di Lucio Battisti: “Fu il primo brano che imparai a suonare con la chitarra e, con questa canzone, mi innamorai di una delle mie prime fidanzatine, Angela”, ha dichiarato il conduttore.

Un’estate fa va in onda con la prima puntata questa sera, giovedì 4 luglio 2019, alle ore 21:20 su Rai 2.