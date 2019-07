Putin in visita a Roma: città blindata e strade chiuse

Traffico Roma oggi Putin | Strade chiuse | Percorso | Appuntamenti | Dove passare

Traffico Roma Putin – Siete bloccati nel traffico per le vie della Capitale? La “colpa” è del presidente russo Vladimir Putin che oggi è in visita ufficiale a Roma per incontrare Papa Francesco, Mattarella, Conte, Salvini e Berlusconi.

> La visita di Putin a Roma: tutti gli appuntamenti

Roma è blindata per l’arrivo del Presidente e al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura sono state messe a punto le direttive per garantire la massima sicurezza.

Le operazioni per la sicurezza del capo del Cremlino coinvolgono tutte le specialità: dalla Digos, fino alle unità addestrate dai Nocs e ai tiratori scelti, passando per l’ufficio di prevenzione e gli artificieri.

La mappa della “green zone”

La green zone abbraccerà un’ampia parte del centro storico che va da piazza Venezia a piazza del Popolo, ma anche Lungotevere in Augusta, Porta Pinciana, via dei Fori Imperiali, piazza del Campidoglio, fino a Castro Pretorio, Corso Italia, piazza dei Cinquecento e via Merulana.

Il 4 luglio è anche il giorno dell’Indipendenza americana che si celebra a Villa Taverna, quindi i livelli dell’anti-terrorismo sono al massimo.

Il piano non sarà molto dissimile da quello sperimentato a marzo per la visita del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping e coinvolgerà un migliaio di agenti; Putin sarà tallonato anche da una superscorta personale continuamente informata dal Kgb e da un corteo di auto blindate vigilate a vista da nuclei dotati di armi lunghe AR70/90.

Traffico Roma Putin | Le strade bloccate

La security sarà garantita da polizia e carabinieri, anche la finanza e i caschi bianchi della Municipale si occuperanno delle interruzioni a vista del traffico al passaggio delle autorità.

Questa volta, però, tutto sarà concentrato nell’arco delle 36 ore, con bonifiche, rimozioni, divieti, bus deviati e una green zone entro la quale saranno vietate manifestazioni pubbliche e saranno possibili controlli con metal detector.

Nella Ztl, inoltre, vi sarà il divieto di trasporto merci e di accesso anche ai veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate. Dalle 7 di giovedì saranno chiusi al pubblico il parco di villa Aldobrandini e il giardino del Quirinale.

L’incontro con Papa Francesco è previsto durante l’ora di pranzo: traffico off-limits e chiusure a soffietto anche nell’area del Vaticano e a ridosso di via della Conciliazione.

I provvedimenti sono scattati dalle 19 di mercoledì 3 luglio per poi tornare alla normalità alle 7 di venerdì 5 luglio.