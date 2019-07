Stranger Things, la terza stagione arriva finalmente su Netflix, ma sui social spunta un intruso

Stranger Things è finalmente tornato! La terza stagione è disponibile su Netflix dalle ore 9:00 di questa mattina 4 luglio 2019 ed è stata anticipata con dei simpatici video pubblicati sulla pagina Facebook di Netflix Italia con protagonista un buffo personaggio degli anni ’80.

Uan, il simpatico pupazzo di Bim Bum Bam, ha entusiasmato i fan di Stranger Things con due simpatiche clip che lo vedono diretto a Hawkins per una nuova avventura.

Uan è stato un’icona degli anni ’80, il suo muso rosa e la sua simpatia spumeggiante non potevano essere ignorate dal movimento #Stranger80 che ha intaccato anche Italia 1 (infatti la giornata del 3 luglio è stata interamente dedicata a prodotti dell’intrattenimento degli anni ’80).



Uan nelle due clip condivise da Netfix è esattamente come Undici. Nel primo video, lo vediamo pronto a partire per Hawkins, la cittadina dell’Indiana dove prende piede la storia di Stranger Things.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Stranger Things?

La spalla pelosa di Paolo Bonolis finisce come cava da laboratorio nella seconda clip: esattamente come Undici, anche Uan è costretto a utilizzare i suoi poteri per accartocciare una lattina di Coca Cola, illudendosi di poter conquistare la libertà.



Il simpatico pupazzo è comparso per la prima volta in televisione nel 1989 ed è stato creato da Kitty Perria ed Enrico Valenti.

Una simpatica distrazione dalla vera novità: Stranger Things è finalmente tornato con i suoi personaggi, diversi perché più maturi adesso, e un mostro che si nasconde nell’ombra del Sottosopra, pronto ad attaccare quando meno se lo si aspetta.

Ancora una volta rivedremo gli amici di sempre, Mike, Dustin, Lucas e Will, insieme alle coraggiose fanciulle Undici, Max e Nancy. Così come rivedremo Joyce, Hopper, Jonathan, Steve e persino il prepotente Billy (new entry della seconda stagione). E anche nuovi volti, potenziali bocconcini per il demogorgone che si nasconde nel Sottosopra.

Che cosa è successo finora in Stranger Things? Il recap delle stagioni 1 e 2