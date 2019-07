STRANGER THINGS 3 TRAMA – Il 4 luglio 2019 è arrivata su Netflix la terza stagione di Stranger Things, l’amata serie cult ideata dai fratelli Duffer con protagonisti dei ragazzini con la passione per i giochi da tavola e un problema con una dimensione parallela (detta Sottosopra).

Dove ci aveva lasciato il finale della seconda stagione? Con il Sottosopra pronto a muovere le sue pedine sulla scacchiera. I nostri eroi sono convinti di aver segregato quel mostro nell’universo parallelo, ma la verità non è così ottimista. Il mostro di fumo è in agguato, pronto ad attaccare ed è soltanto questione di tempo prima che compia la sua mossa.

Di cosa parla la terza stagione? Vediamo insieme la trama.

Stranger Things 3 | La trama

Stranger Things 3 riprenderà a un anno di distanza dal finale della seconda stagione, quindi arriveremo nel 1985. Il salto temporale è dovuto principalmente alla cresciuta del giovane cast, tutti ormai nel cuore dell’adolescenza esattamente come i loro personaggi.

Undici – Eleven nella versione originale – cercherà di adattarsi alla vita normale offerta da Hawkins, Mike e Hopper, quest’ultimo divenuto il suo padre adottivo. Undici può finalmente frequentare la scuola pubblica come tutti gli altri ragazzini, incluso Mike. Per lei non sarà facile, soprattutto perché c’è una minaccia nell’oscurità del Sottosopra.

Will, a differenza delle scorse stagioni, non vivrà in un perenne stato d’angoscia, ma tenterà di godersi la sua gioventù.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Stranger Things?

La terza stagione è ambientata durante la calda estate dell’Indiana, la scuola ormai è finita e i compiti sono soltanto un lontano ricordo. In città viene aperto un nuovo centro commerciale che desta l’attenzione di tutti i ragazzini.

I protagonisti stanno crescendo così come i loro interessi sentimentali si stanno evolvendo, andando a incrinare le dinamiche di gruppo.

Nel frattempo, la minaccia del Sottosopra si amplifica: la mostruosa creatura è assetata di vendetta e assume diverse facce inaspettate con l’intenzione di farla pagare a chi l’ha punito in passato.

Stranger Things vi aspetta con la terza stagione e otto nuovi episodi dal 4 luglio 2019 su Netflix.

