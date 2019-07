STRANGER THINGS STREAMING – Giovedì 4 luglio 2019 Stranger Things è tornato con l’attesissima terza stagione. Mike, Will, Dustin e Lucas stanno crescendo e, ormai entrati nell’adolescenza, si approcciano anche alle prime relazioni sentimentali.

Cosa aspettarsi da questa terza stagione? Sicuramente tanta azione e la costante minaccia dal Sottosopra che romperà ancora una volta gli equilibri precari dei protagonisti. Undici, adottata ufficialmente da Hopper, può finalmente condurre una vita regolare come tutti gli altri bambini, può andare a scuola e uscire con gli amici, in particolare Mike con il quale sin da subito ha instaurato un certo feeling.

La trama della terza stagione di Stranger Things

Intanto, il Sottosopra troverà nuovi modi per tormentare i giovani protagonisti con nuove minacce e soprattutto nuove facce.

Ma dove vedere l’amata serie televisiva? Dov’è disponibile la terza stagione?

Stranger Things streaming | Dove vedere la terza stagione

Stranger Things è un prodotto distribuito da Netflix, il colossal dello streaming che ha acquisito fama nel corso degli anni anche grazie a serie cult come questa. Da giovedì 4 luglio 2019 (data importante negli Stati Uniti poiché combacia con il Giorno dell’Indipendenza), l’amata serie torna con otto nuovi episodi rilasciati in contemporanea sulla piattaforma streaming.

Che cosa è successo nelle precedenti stagioni di Stranger Things?

Le nuove puntate sono state lanciate alle ore 9:00.

Si tratta di una serie esclusiva di Netflix, per cui l’unico modo per guardarla in streaming per via legali è tramite abbonamento. Se non siete ancora registrati alla piattaforma, potete scegliere il pacchetto che più viene incontro alle vostre esigenze:

7.99 euro al mese per il pacchetto base

11.99 euro al mese per il pacchetto standard

15.99 euro al mese per il pacchetto Premium

Chi non si è mai iscritto a Netflix, può usufruire anche di un mese di prova gratis dopo il quale scatta il primo mese di pagamento effettivo (salvo disdetta anticipata).

Stranger Things è disponibile sia in lingua originale con i sottotitoli che con il doppiaggio in italiano.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione?