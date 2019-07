Stranger Things è una serie televisiva ideata dai fratelli Duffer (Matt e Ross) che segue il genere fantascientifico. La serie è diventata un cult di Netflix, la celebre piattaforma streaming, ed è ambientata negli anni ’80 raccontando le vicissitudini di quattro ragazzini e un misterioso quanto pericoloso Sottosopra.

Stranger Things, ambientato nella città fittizia di Hawkins (Indiana), è composta da tre stagioni: la prima è andata in onda nel 2016, la seconda nel 2017 e la terza sbarca su Netflix il 4 luglio 2019 alle ore 9:00 del mattino.

Accolta positivamente da pubblico e critica, Stranger Things ha vinto cinque Emmy Awards e ha reso celebri alcuni giovani volti di Hollywood, come Millie Bobby Brown.

Ma di cosa parla Stranger Things? E da chi è composto il cast? E dove vederlo in streaming?

Stranger Things | La trama

Siamo nella tranquilla Hawkins, una cittadina dell’Indiana dove i quattro amici Mike, Lucas, Dustin e Will amano passare il proprio tempo giocando a Dungeons & Dragons. Una sera, dopo un’accanita partita, Will torna a casa in bicicletta e la sua vita cambia per sempre. Qualcuno o qualcosa l’ha rapito e nessuno sa spiegarsi dove sia finito.

Contemporaneamente, arriva una nuova bambina: il suo nome è Undici e il suo passato è terribilmente misterioso. Il suo percorso s’intreccia con Mike e il resto della gang e molto presto scopriranno che è proprio Undici la causa della scomparsa di Will.

Il bambino è stato catturato dal Sottosopra, un universo parallelo dove tutto è più oscuro a causa del demogorgone, un mostro assetato di sangue che miete le sue vittime dal mondo che conosciamo noi.

La prima stagione si conclude con il ritorno di Will a casa e la scomparsa di Undici: il ciclo riparte. Nel frattempo, tutti coloro che sono venuti a conoscenza del Sottosopra sono costretti a firmare un contratto confidenziale con il governo per insabbiare l’accaduto.

La trama della terza stagione di Stranger Things

La seconda stagione di Stranger Things porta con sé alcuni nuovi personaggi come Max e Billy, due fratelli acquisiti arrivati contro la loro volontà a Hawkins, e Otto la sorella di Undici con abilità straordinarie.

Undici, scomparsa nel Sottosopra, riemerge quasi subito ma verrà trovata da Hopper – lo sceriffo – che se ne prenderà cura trattandola come una figlia. Intanto Will ha portato con sé un pezzo del Sottosopra che lo dominerà e creerà altri scompensi. E, come nella prima stagione, sarà Undici a risolvere la questione.

Che cosa è successo nelle precedenti stagioni di Stranger Things?

Stranger Things | Il cast

Il cast di Stranger Things si è leggermente allargato nel corso delle stagioni e la terza non è da meno.

Sin dalla prima stagione, abbiamo avuto modo di conoscere i fedelissimi quattro: Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) e Will (Noah Schnapp), i quattro amici con un debole per i videogiochi.

A loro, si unisce l’indispensabile Undici interpretata dalla deliziosa Millie Bobby Brown.

Altri personaggi di spessore sono Nancy, Jonathan e Steve rispettivamente interpretati da Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery.

Una mamma inarrestabile è Joyce, la quale ha fatto di tutto per ritrovare il suo Will: mentre il mondo intero le diceva che suo figlio era morto e doveva arrendersi, Joyce lottava per dimostrare l’esatto contrario e a interpretarla è stata Winona Ryder.

A interpretare Hopper, il burbero e coraggioso sceriffo, è David Harbour. Per quanto riguarda le new entry della seconda stagione, abbiamo Billy e Max, interpretati rispettivamente da Dacre Montgomery e Sadie Sink.

Stranger Things | Streaming

Dove vedere Stranger Things? La serie televisiva ideata dai fratelli Duffer è un prodotto di Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix.

Chi dispone di un abbonamento alla suddetta piattaforma, non dovrà fare altro che collegarsi al suo account e usufruire di tutti gli episodi caricati. La terza stagione sarà resa pubblica il 4 luglio 2019 alle 9:00 del mattino. Quale migliore buongiorno di questo?

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Stranger Things?