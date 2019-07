Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo 11 | Quarta puntata | Episodi | Cast | Trama | Anticipazioni | 4 luglio

STASERA IN TV RAI 1 DON MATTEO 11 – Torna stasera, giovedì 4 luglio 2019, in prima serata su Rai 1 Don Matteo 11, la fiction con nel cast Terence Hill e Nino Frassica. Appuntamento in prima serata dalle 21.25 con due episodi tratti dall’undicesima stagione. In queste settimane, infatti, come spesso avviene nel periodo estivo, Rai 1 trasmette le repliche di Don Matteo, che ogni volta regalano ottimi ascolti.

Ma di cosa parlano gli episodi in onda stasera 4 luglio 2019? Qual è la trama e il cast?

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Cosa c’è questa sera in tv

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo 11 | Anticipazioni

Il primo dei due episodi si intitola L’amore sbagliato. Un ragazzo che è anche il capitano della squadra di basket viene aggredito. I carabinieri scoprono che lui aveva abusato di una ragazza, Elisa, una sua compagna di scuola con la quale aveva avuto una relazione.

Chi è stato ad aggredire Giacomo? Le cose non sono andate come tutti si immaginerebbero. Intanto il PM Nardi chiede aiuto al maresciallo Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata, che nel frattempo è tornata a Spoleto per riprenderselo.

La trama degli episodi di stasera

Anna vuole provare a riconquistare Giovanni, e Chiara le consiglia un libro sulle geishe. Don Matteo inoltre chiede a Sofia di sostituire per qualche giorno Rita, l‘insegnante di ginnastica ritmica . Lei accetta e riprende così a ballare.

Il secondo episodio della quarta puntata di Don Matteo 11 stasera in tv su Rai 1 si intitola Avrò cura di te. Don Matteo incontra una bizzarra signora, Alma Degli Alberti, che ospita in canonica, pur non sospettando cosa nasconda nel suo passato.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera 4 luglio di Don Matteo 11

L’amica di lei, Ines Danzi, è stata ferita, dopo che era appena rientrata a Spoleto per riprendersi la figlia, che aveva abbandonato anni prima. Intanto Anna vede Cecchini in compagnia di un’altra donna, che non è la moglie. Infine Sofia e Seba sono sempre più complici, mentre Alice si risveglia dal coma.

Dove vedere le puntate di stasera in streaming

Stasera in tv Rai 1 | Don Matteo 11 | Orario

L’appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 è per questa sera, giovedì 4 luglio 2019, su Rai 1. L’orario di inizio della fiction è alle 21.25.

Terence Hill: “Ho avuto un’infanzia difficile, a Dresda camminavo sotto le bombe della guerra”