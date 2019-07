🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Riviera | Serie tv | 4 luglio 2019 | Julia Stiles

STASERA IN TV CANALE 5 RIVIERA – Questa sera torna l’appuntamento con Riviera, la nuova serie televisiva in onda su Canale 5 con protagonista Julia Stiles nelle vesti di Georgina, una donna abituata al lusso sfrenato che scopre alcune falle nel suo matrimonio dopo la morte di suo marito.

Riviera è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 2018 su Sky Atlantic ed è poi arrivata in chiaro su Canale 5 quest’estate. La prima stagione è composta da dieci episodi, la seconda invece è appena uscita ed è approdata su Sky Atlantic.

Riviera è una serie televisiva prodotta nel Regno Unito e racconta della vita segreta di un miliardario che muore in seguito a un’esplosione di uno yacht. Sua moglie Georgina deve raccogliere i cocci e ha serie difficoltà a comprendere le verità nascoste del suo passato. Suo marito non era l’uomo che credeva e, man mano che procedono le indagini, Georgina comprenderà di avere un grande lavoro da svolgere.

La seconda puntata di Riviera ci porta nuovamente in Costa Azzurra. Georgina continua a indagare sull’incidente che ha ucciso suo marito Constantine e, per venirne a capo, punta a una serata di gala organizzata dalla Clios Foundation. Georgina spera d’incontrare un potenziale sospettato durante la serata e in realtà qualcuno arriva, soltanto che l’ospite indesiderato creerà un po’ di panico. Infatti la polizia piomberà sulla famiglia Clios e la porterà sotto interrogatorio.

Cresce dunque l’attesa per la seconda puntata di Riviera , la nuova serie tv in onda su Canale 5.

L’appuntamento è per questa sera, 4 luglio 2019. L’orario di inizio del film è alle 21.20.

