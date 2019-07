Stasera in tv | 4 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Don Matteo 11 | Un’estate fa | Riviera | Chicago P.D.

Ma cosa c’è stasera in tv 4 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 4 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Don Matteo 11 – L’amore sbagliato – Avrò cura di te

23:50 – Cose Nostre O cu nui o cu iddi

Questa sera Rai 1 propone due episodi in replica dell’undicesima stagione di Don Matteo 11. I titoli dei due appuntamenti di stasera 4 luglio 2019 si intitolano L’amore sbagliato e Avrò cura di te.

La trama degli episodi di stasera

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Un’Estate Fa

23:35 – Stracult 20 anni

00:50 – Hector e la ricerca della felicità

Su Rai 2 questa sera, va in onda la prima puntata di Un’estate fa, il nuovo programma dedicato alla musica condotto da Pupo e Diana Del Bufalo. L’inedita coppia di conduttori attraverserà il mondo della musica ripescando i tormentoni estivi che hanno segnato intere generazioni d’italiani.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Una notte con la regina

Questa sera Rai 3 va in onda il film Una notte con la regina, una commedia del 2015 diretta da Julian Jarrold. La pellicola è ambientata nel 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per la prima volta di aggregarsi alla festa, preparandosi a vivere mille avventure per loro inedite prima di far rientro a casa, a Buckingham Palace.

Ecco il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 124 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA ESTATE

21:25 – FUORI DAL CORO – Prima puntata

Questa sera su Rete 4 va in onda la prima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. Uno spazio per dare voce alle opinioni fuori dal coro e controcorrente.

Stasera in tv 4 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – RIVIERA I

21:23 – RIVIERA I – 1aTV

22:13 – RIVIERA I – 1aTV

23:03 – RIVIERA I – 1aTV

Su Canale 5 vanno in onda i nuovi episodi di Riviera, la fiction di Canale 5 iniziata la scorsa settimana.

Trama: La seconda puntata di Riviera è composta dagli episodi 4, 5 e 6. Nel quarto episodio di Riviera, Georgina continua a indagare sull’omicidio del marito e cerca di rintracciare il collezionista d’arte con cui Constantine era in affari. Nel quinto episodio invece Georgina è frustrata perché non riesce a far chiarezza e l’uomo che credeva di conoscere in realtà è un perfetto estraneo. Per distrarsi, si reca al gala organizzato dalla Fondazione Clios sperando di trovare una persona che possa aiutarla a risolvere il grande mistero che è diventato suo marito e qualcuno troverà: un ospite inaspettato.

Il sesto e ultimo episodio di Riviera che conclude questa seconda puntata invece vede il caos post-gala. La polizia, per una serie di varie ed eventuali, porterà l’attenzione sulla famiglia Clios, interrogherà tutti i membri mentre Delormes perlustra lo yacht e trova nuovi dettagli inquietanti.

Guida tv 4 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – JEKYLL IN CARNE E OSSA

21:20 – CHICAGO P.D. – IL REVISORE – 1aTV

22:10 – CHICAGO P.D. – EROI – 1aTV

23:06 – CHICAGO P.D. – LA PROMESSA – 1aTV

Su Italia 1 questa sera torna una delle serie più amate dal pubblico delle rete “giovane” di Mediaset: Chicago P.D, con i primi episodi della quinta stagione.

Trama: Durante un’operazione rischiosa per sventare un traffico di armi, Halstead resta coinvolto in una sparatoria in cui una donna perde la vita e una bambina di colore resta gravemente ferita. Will tenta di curarla, ma poco dopo il suo arrivo in ospedale la piccola muore. Inoltre scoppia un caso a sfondo sociale: Halstead viene visto come un assassino, un razzista e un pessimo agente. Hank, nel frattempo, deve gestire il caso con due personaggi importanti: il nuovo revisore indipendente Woods e lo spocchioso Ray Price.

Programmi tv 4 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:30 – Propaganda Doc – #Mexico

00:40 – TG LA7 Notte

Questa sera su La 7 va in onda la versione Doc di Propaganda Live, il programma di successo con Diego Bianchi, in arte Zoro, e di tutta la sua banda.



Programmi tv 4 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Hancock

23:15 – La notte dei record

01:15 – Il terrore al piano di sopra

Stasera su Tv8 dalle 21.30 va in onda il film Hancock. Si tratta di una divertente commedia del 2008. Hancock è un supereroe molto strano, spesso infatti è ubriaco e quando cerca di risolvere alcune situazioni difficili combina enormi disastri. Decide così di farsi aiutare da uno che si propone di curargli l’immagine.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Venom

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Jumanji

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, stasera potete seguire un film molto amato dal pubblico, già diventato un cult: Jumanji.

Trama: Nel 1969 Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah con un gioco da tavolo. Lancia i dadi e improvvisamente sparisce. L’amica non ha completato il gioco (regola fondamentale) e Alan è prigioniero di un sortilegio; si trova nella giungla di Jumanji. Ventisei anni dopo, per una simile alchimia, una combinazione di dadi, due ragazzi fanno riapparire Alan, adulto. Per completare il gioco occorre ritrovare Sarah.

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del tennis. Sky Sport Mondiali Su Sky Sport Mondiali, invece, proseguono i Mondiali femminili 2019 in Francia. Stasera in tv 2 luglio | Sky Uno 19:35 – MasterChef USA

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel Su Sky Uno questa sera una nuova puntata in prima visione di Bruno Barbieri – 4 hotel. Il grande chef torna a giudicare gli albergatori d’Italia.