Tazza di tè Starbucks ustiona dodicenne| Starbucks offre risarcimento

La dodicenne Demi Mooney si è ustionata con il tè di Starbucks nel dicembre 2014. La madre ha intentato una causa legale contro la multinazionale e cinque anni dopo l’azienda le ha offerto un risarcimento di 75mila sterline (equivalenti a 84mila euro).

Demi si trovava con la nonna nella caffetteria Starbucks di Henry Street a Dublino. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, la ragazzina teneva nella mano sinistra un “Frappuccino”, mentre con la destra stringeva un biscotto. Ha ordinato anche una tazza di tè ma, non sapendo come afferrarla, ha tentato di mettersela sotto al braccio.

La bevanda bollente all’interno della tazza le si è incidentalmente rovesciata addosso e la pelle si è subito ustionata al contatto. La ragazza è stata soccorsa da un medico e da un’infermiera nel negozio e poco dopo un’ambulanza l’ha trasportata al vicino ospedale pediatrico di Temple Street.

La madre ha accusato Starbucks di non aver fornito alla figlia un vassoio dove poter appoggiare tutte le bevande acquistate. Il procedimento giudiziario si è concluso con un patteggiamento e la famiglia è riuscita a ottenere un cospicuo risarcimento.

L’incidente oltre ad averle causato ustioni permanenti sul corpo le ha anche provocato forti danni psicologici. Tutta la sua adolescenza è rimasta segnata da questo singolo episodio.

La giovane ha infatti dovuto subire diverse operazioni di chirurgia estetica e per anni ha indossato camicie a maniche lunghe per nascondere le bruciature. Il giudice Garrett Simons ha quindi approvato la cifra proposta dal legale della madre Michael Byrne, ritenendo ragionevole il compenso richiesto.

