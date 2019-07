Sirenetta nera film | Halle Bailey | Il regista | Chi è | Remake Disney

Una Sirenetta nera nel nuovo film della Disney. “Un sogno che si realizza”: così Halle Bailey accoglie la notizia che sarà lei a interpretare la protagonista nel remake del film Disney. Sì, Ariel sarà nera.

Sirenetta nera film | Il regista

La notizia lanciata da Variety ha lasciato il pubblico di mezzo mondo dubbioso e perplesso, ma ci ha pensato il regista Rob Marshall a zittire tutti.

“Dopo una lunga ricerca, era abbondantemente chiaro che Halle possedesse quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – più una grandiosa voce mentre canta – tutte caratteristiche e qualità necessarie per interpretare questo iconico ruolo”.

Stupefatta la Hailey che su Instagram esprime la sua felicità per il ruolo: “È un sogno che si avvera”.

Sirenetta nera film | Chi è

Halle Bailey, classe 2000, canta con la sorella nel duo R & B Chloe x Halle, nato ad Atlanta, in Georgia, nel 2013.

Hanno vinto il concorso Next BIG Thing di Radio Disney. Nel 2013 hanno messo online cover di canzoni pop facendosi notare da Beyoncé e l’etichetta Parkwood Entertainment.

Il loro EP d’esordio si intitola Sugar Symphony ed è stato pubblicato il 29 aprile 2016.

Sono state opening act al The Formation World Tour di Beyoncé, nelle tappe in Europa.

Sirenetta nera film | Il remake Disney

In attesa di scoprire il cast definitivo pare che in lizza ci siano Melissa McCarthy per il ruolo di Ursula, Jacob Tremblay per Flounder, e la rapper Awkwafina per Scuttle.

