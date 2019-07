RIVIERA CAST SECONDA PUNTATA – Questa sera, 4 luglio 2019, va in onda la seconda puntata di Riviera. La serie mistery ambientata sulla spettacolare Costa Azzurra vede come protagonista Georgina Clios, sposata con il miliardario Constantine che muore in un incidente su uno yacht.

Le indagini sulla morte del miliardario coinvolgono anche oscuri segreti di cui Georgina non era a conoscenza.

Le anticipazioni della seconda puntata di Riviera

Nella seconda puntata in onda questa sera, la donna tenterà di fare un punto sull’identità di suo marito, un uomo che a conti fatti non conosce più. Durante la serata di gala organizzata dalla Clio Foundation arriva un ospite inatteso che scatena il panico; di fatto, la polizia si precipiterà a interrogare tassativamente la famiglia Clios. Nel frattempo, le indagini di Delormes porteranno a galla il relitto dello yacht e alcuni agghiaccianti dettagli.

Quali attori e personaggi rivedremo nella seconda puntata di Riviera?

Riviera cast | Attori e personaggi della seconda puntata

Ovviamente non può mancare la protagonista Georgina Clios, interpretata da Julia Stiles: l’attrice è conosciuta per aver recitato in Dexter e anche in Save the last Dance. Suo marito, il defunto Constantine Clios, è interpretato da Anthony LaPaglia.

Tutto quello che c’è da sapere su Riviera

La ricca famiglia Clios è composta da figure importanti che daranno del filo da torcere alla povera Georgina: vediamo l’ex moglie di Constantine, Irina Atman, interpretata da Lena Olin, e poi i suoi tre figli.

Abbiamo Adam Clios interpretato da Iwan Rheon, Dimitri Leonidas che interpreta Christos e Roxane Duran che interpreta Adriana Clios.

Ancora, il casto si compone di Amr Waked che interpreta l’ispettore Karim Delormes e Igal Naor interpreta Jacob Negrescu, l’ex capo della sicurezza di Constantine.

La trama della seconda puntata di Riviera

Infine abbiamo Nora Arnezeder che interpreta Nadia, ex agente segreto francese e unica sopravvissuta all’esplosione dello yacht.

Riviera va in onda con la seconda puntata questa sera 4 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming Riviera