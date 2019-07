Previsioni meteo oggi 4 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 4 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 4 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 4 luglio 2019 | NORD

Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio 2019, al Nord sono previste nubi sparse intense sull’arco Alpino e sull’Appennino. In queste zone potrebbero arrivare dei fenomeni di pioggia a carattere temporalesco.

In serata, poi, le condizioni del tempo si attenueranno, ad eccezione del Piemonte occidentale e della Valpadana, dove rimarranno alcune piogge sparse.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tranne qualche instabilità nella prima parte della giornata sui rilievi appenninici. In queste zone, non mancherà qualche temporale.

Sole e bel tempo anche a Roma e in Sardegna, senza nessun fenomeno particolare da segnalare.

SUD E SICILIA

Sole, bel tempo e caldo invece al Sud e in Sicilia. Qualche eccezione soltanto sulle zone elevate degli Appennini, dove durante le ore più calde della giornata sono attesi alcuni rovesci.

Previsioni meteo oggi giovedì 4 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo al Nord, mentre sul resto della penisola non ci saranno variazioni di rilievo.

Le massime, invece, saranno in diminuzione su Toscana, Marche e nelle aree del Nord, tranne che in Valle d’Aosta e in Trentino. Stazionarie nel resto del paese.

VENTI

I venti saranno deboli o moderati soprattutto nella zona nord-orientale dell’Italia, con locali rinforzi sulle coste del mare Adriatico.

Nel resto del paese invece sono previsti venti di debole intensità. Brezza sulle coste.

MARI

Poco mossi tutti i mari in Italia.

