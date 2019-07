I piedi di Chiara Ferragni colpiscono ancora. In un video che riprende il piccolo Leone sul divano, condiviso da mamma Chiara su Instagram, il bambino attira l’attenzione dei fan grazie ai piedi della fashion blogger.

I follower di Chiara Ferragni e Fedez, mentre guardano Leone sul divano, non possono fare a meno di notare i piedi della madre, su cui il piccolo è steso.

“Tutti ad ammirare il bambino, io invece ho guardato i piedi della Ferragni”, scrive un fan. Non è un fatto nuovo. I piedi di Chiara Ferragni sono un vero trend topic su Google. Sono in molti infatti e ritenerli davvero brutti, tanto da aver indotto qualcuno, in passato, ad aver richiesto ironicamente “la rimozione del contenuto“. L’eliminazione di ogni filmato o immagine che riprendono i piedi della moglie di Fedez.

Eppure, nonostante i piedi, il video ottiene quasi due milioni di visualizzazioni.

C’è anche un altro aspetto del video che è oggetto dei commenti dei fan, ovvero l’eleganza di Leo. Nel filmato il figlio di Chiara Ferragni e Fedez emette un piccolo rutto, ma subito dopo sfoggia un sorriso dolcissimo. Il piccolo è davvero irresistibile anche dopo il gesto non proprio regale. E così partono altre frasi a commento della scena. “È bello anche quando rutta sto bambino”, scrive qualcuno. E ancora: “Questo bambino sa essere elegante anche quando rutta“. Impossibile negarlo.

Piedi Chiara Ferragni video | I commenti dei fan

Uno screenshot del post di Chiara

Fedez pubblica una foto dei piedi di Chiara Ferragni e i social si scatenano: “Fanno schifo, segnalate il contenuto!”

La prima parola di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez | Video