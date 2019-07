Pamela Anderson selvaggiamente picchiata dall’ex fidanzato, il racconto shock

Una terribile storia, quella raccontata da Pamela Anderson ai medici della Clinique Juge di Marsiglia che hanno curato le sue mani massacrate. Una storia in cui il mostro è il suo ex fidanzato, Adil Rami, accusato di averla violentemente picchiata.

“Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, ha raccontato Pamela Anderson, la cui relazione con il calciatore dell’Olympique Marsiglia era iniziata nel 2017.

L’ex stella di Baywatch si è decisa a confessare di essere stata picchiata solo sei mesi dopo le presunte violenze e dopo aver raccontato una versione diversa ai medici che l’avevano precedentemente curata.

Pamela Anderson picchiata dal fidanzato | Il racconto

“Sono stata costretta ad andare all’ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d’acqua”, confessa Pamela Anderson.

La showgirl racconta anche di avere parlato con la sorella dell’ex compagno. “Mi ha risposto di essere paziente, che Adil sarebbe cambiato”, le avrebbe risposto la donna, di origini marocchine.

All’origine della violenza, ci sarebbe stata la gelosia patologica di lui (per questo Adil Rami l’avrebbe picchiata). “Non voleva che andassi a nessun evento senza di lui”, continua Pamela Anderson.

Sarebbe stata proprio durante una delle liti di gelosia che Adil Rami le avrebbe schiacciato le mani per impedirle di prendere le chiavi della macchina.

A riprova dell’affidabilità del suo racconto, Pamela Anderson ha anche pubblicato una ricevuta medica della clinica in cui è stata ricoverata.

Pamela Anderson picchiata fidanzato

Su Rami, la Adil ha detto: “Ora nega la violenza, Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue violenze, Spesso le persone più gelose sono anche le più infedeli”.

Pamela Anderson picchiata dal fidanzato | La versione di Adil Rami

Il calciatore ha tuttavia sempre negato le accuse. “Rimango e rimarrò fedele ai miei valori e alle mie idee che sono espresse nel mio impegno per l’associazione @solidaritefemmes, che è ancora molto forte”, ha dichiarato.

Sono orgoglioso di aver partecipato a questa grande e bella campagna che ha fatto conoscere l’eccezionale lavoro di questa associazione e dei suoi membri.

