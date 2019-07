Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 5 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, venerdì 5 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, la giornata di domani potrebbe essere un tantino frenetica e confusionaria, ma la verità è che potrebbe portare anche qualche soluzione ai vostri problemi.

In campo professionale avete alcuni progetti in ballo e la giornata di domani sarà positiva. Dal punto di vista sentimentale, camminate sui carboni ardenti o almeno è quello che vi piace credere, sdrammatizzate un po’.

Cari Toro, domani potreste avere poche energie dalla vostra parte, evitate gli sforzi perché la tensione che si respira attorno a noi potrebbe essere nociva, anche per gli altri. Evitate gli scontri.

Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vedrà una giornata complicata e pensierosa, dovreste provare ad allontanare tutti gli elementi di disturbo, avete bisogno di tranquillità, motivo per cui dovete ridurre al minimo il malessere e recuperare le energie.

Cari amici del Cancro, domani la vostra sarà una giornata problematica in campo professionale, ma non scoraggiatevi. Dovete tenere duro perché a breve Venere entrerà nel segno e vi aiuterà a trovare la carica necessaria a sconfiggere tutti gli ostacoli. Nuove emozioni in arrivo anche in amore.

Cari Leone, secondo Paolo Fox la Luna entrerà nel vostro segno e vi renderà forti e generosi. Avvertirete qualche tensione di troppo in amore, ma grazie alla Luna troverete le soluzioni di cui avete bisogno. Il fine settimana sarà più tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani prevede ancora qualche difficoltà per voi. Siete troppo legati a una faccenda passata, non riuscite a buttarvela alle spalle ma dovreste liberarvene il prima possibile per poter vivere al meglio il presente.

Cari amici della Bilancia, avvertite una forte stanchezza ultimamente, lo stress si fa sentire e ha effetti anche sulla vostra vita privata. Vi sembra di correre continuamente nello stesso punto, senza ottenere mai i risultati ma perdendo energie. Forse questa sorta di prigione non è dipesa da voi ma da qualcun altro.

Cari Scorpione, avrete una giornata sottotono e stressante domani, Paolo Fox vi consiglia di portare pazienza perché il weekend sarà molto più tranquillo e positivo. Evitate di agitarvi inutilmente, recuperate la pace interiore ed esteriore.

Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vi permetterà di avere un confronto tanto atteso, dovete soltanto trovare il coraggio di fare tabula rasa, partire da capo e potrete farlo soltanto tagliando i rami secchi.

Cari Capricorno, la giornata di domani vedrà qualche rallentamento nella sfera sentimentale. I fantasmi del passato sono tornati, dovreste trovare il coraggio di rispedirli nel dimenticatoio perché avete bisogno di qualcosa di nuovo. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi, ma i vostri sono ampiamente datati, datevi una mossa.

Cari Acquario, domani dovrete essere molto cauti. Secondo Paolo Fox, dovreste badare di più a quello che esce dalle vostre tasche, dovete imparare a gestire meglio le vostre finanze. Siete in una fase in cui vorreste dei cambiamenti, ma alcuni a caro prezzo, motivo per cui dovreste rallentare un po’.

Cari Pesci, domani sarà una giornata positiva per voi, ritroverete finalmente l’equilibrio perso in amore nei giorni scorsi. Avrete voglia di mettere in piedi alcuni progetti per il futuro con il vostro partner, non lasciatevi fermare da apparenti difficoltà.