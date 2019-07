Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 4 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 4 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 4 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 4 luglio 2019 | Toro | Leone | Capricorno | Pesci

Tra i segni fortunati di oggi troviamo il Toro. Le stelle di Paolo Fox non saranno negative per voi quest’oggi, nonostante la stanchezza, cercate di conservare le energie e di non tuffarvi in faccende più grandi di voi.

Un altro segno forte di quest’oggi è il Leone, la Luna è nel vostro segno e vi aiuterà a spiccare il volo soprattutto in campo lavorativo: occhio a non pestare i piedi a qualcuno.

Giornata serena anche per il Capricorno, il weekend si avvicina e sarete sempre più radiosi. L’unico problema è il portafogli, non lo aprite.

Grande svolta in amore per i Pesci, che avranno la possibilità di approcciarsi a una nuova relazione mettendo finalmente un punto con il passato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 4 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è l’Ariete, immerso in una fase di recupero dopo essersi scottato un po’ negli utimi giorni. Avete avvertito una certa pesantezza, anche in campo sentimentale, e avete bisogno di ripristinare il vostro equilibrio. Prendetevi il tempo che vi serve per tornare in gareggiata. Giornata passiva per i Gemelli, conservate le energie per il weekend.

Il Cancro sarà in balia della nostalgia, un amore passato vi tiene ancora legato a sé, dovrete trovare il coraggio di tagliare i rami secchi.

Giornata di recupero anche per la Vergine, che dovrà tenere d’occhio il lavoro a lungo termine. La Bilancia avvertirà un po’ di disagi nella carriera, lo Scorpione invece si sentirà poco stimolato e il Sagittario uscirà da un momento pesante e problematico.

Agitazione e nervosismo in picchiata per l’Acquario.

