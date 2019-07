Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 4 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 4 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata di recupero. Avete avuto problemi d’amore negli ultimi giorni, ma finalmente il peggio sembra essere passato e potete tirare un sospiro di sollievo. Sarà un mese in cui assaporerete un po’ di tensione qua e là, ma non disperate, tornerà il sereno.

Cari Toro, nessuna stella negativa in vista per voi quest’oggi. Avvertite molta stanchezza, dovuta forse al troppo caldo, cercate quindi di evitare sforzi fisici e non immischiatevi in situazioni ad alto tasso di caos. Stesso consiglio vale per la sfera sentimentale, non complicatevi troppo la vita.

Cari Gemelli, per voi questa sarà una giornata neutra. Il weekend è ormai alle porte e state conservando le energie per godervi un po’ di relax da sabato, avete già stilato un programma a prova di bomba e niente può rovinare il vostro fine settimana, niente eccetto le bocche invidiose.

Cari Cancro, avvertite un forte legame con il passato che continua a darvi il tormento. Dovreste dare un taglio netto e ripartire da capo, senza rimanere incastrati in un limbo d’indecisione e nostalgia. Vivete l’amore come viene, le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno un po’ di serenità da questo punto di vista.

Cari Leone, sarà una giornata promettente dal punto di vista lavorativo, arrivano dei vantaggi per voi grazie all’intromissione della Luna nel vostro segno e qualche tocco di Marte e Mercurio. Fate attenzione a non calpestare i piedi dei vostri colleghi altrimenti la cosa vi si potrebbe ritorcere contro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete vissuto un periodo difficile nell’ultimo mese ma vi siete ripresi e adesso dovete soltanto guardare avanti. Alla fine dell’anno riuscirete a raccogliere soddisfazioni a lavoro, cercate di mantenere attivi molti rapporti professionali fino ad allora.

Cari amici della Bilancia, avvertite un po’ di disagio quando siete circondati da certe persone, forse dei colleghi in particolare. Avvertite una forte ambizione, più forte della vostra, il che potrebbe portare a un pizzico di scorrettezza che non fa proprio per voi. Motivo per cui tenderete a prendere le distanze.

Cari Scorpione, quest’oggi non vi andrà di fare un bel niente, tutto vi annoia e niente vi stimola. Sarà la stanchezza, sarà il caldo, fatto sta che non riuscite a cavare un ragno dal buco e questo stato d’apatia si rifletterà anche in amore, siate cauti con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, inizia una fase di recupero per voi, siete sopravvissuti a un periodo pesante e ricco di problemi e adesso avete bisogno soltanto di liberare la testa e circondarvi di energie positive. Dovete rimettervi in sesto, ripartire da capo e il weekend potrebbe essere un perfetto trampolino di lancio.

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata serena. A differenza dell’inizio settimana, il weekend si avvicina e potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’unico problema della giornata potrebbe riguardare le finanze, occhio a non spendere troppo.

Cari Acquario, quest’oggi avvertite una forte agitazione, ma a cosa sarà dovuto il vostro nervosismo? Il vostro stato d’animo si rifletterà anche nei rapporti interpersonali, moderate la vostra agitazione ed evitate ulteriori scontri inutili. Attenzione a come vi ponete con le persone, potreste rovinare un rapporto a voi caro.

Cari Pesci, giornata interessante per l’amore. Avete la possibilità di guardare avanti e lasciarvi alle spalle un fantasma un po’ ingombrante che ancora vi perseguita. Adesso è il momento di dire basta, non abbiate paura e non guardatevi più indietro.

