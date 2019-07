Oroscopo lavoro segni | Tutte le affinità, segno per segno

Oroscopo e lavoro vanno di pari passo, tutti i segni hanno delle affinità precise. Gli appassionati di astrologia lo sanno bene: le stelle dicono tutto, ma proprio tutto della nostra vita. Non solo amore, fortuna e salute, anche il lavoro rientra a pieno titolo tra i campi attenzionati dagli astrologi.

E rispetto al lavoro, le stelle non ci dicono solo come vanno le nostre giornate in ufficio, ma, se ancora non abbiamo la nostra strada definita, possono aiutarci a trovare quella giusta. Di seguito, segno per segno, tutti i lavori che più si confanno a noi, secondo gli astri.

Vanity Fair ha passato in rassegna tutti i segni e ci ha suggerito un po’ che strada prendere, qualora avessimo le idee un po’ confuse.

Ariete

L’individualità guida la vita dei nati sotto il segno dell’Ariete, che, si sa, non dice mai di no al rischio e non sopporta la routine. La sua vita frenetica e sempre in movimento permettono all’Ariete di sopportare ritmi elevati e, soprattutto, di disdegnare i tempi morti. La parola relax è quasi bannata dalla sua vita e, anzi, quello che cerca di fare l’Ariete è cercare anche solo un giorno per scappare e viaggiare. L’amore per il rischio fa sì che l’Ariete sia portato per lavori come pilota o militare, ma è incline anche alle professioni in cui bisogna spendersi per gli altri, come il medico o il missionario. Impulsivo e diretto, l’Ariete non potrà mai ad aspirare a lavori come il diplomatico.

Oroscopo lavoro segni | Toro

Calmo e tenace, il Toro non si fa di certo intimorire dai tempi lunghi. Quando ha un obiettivo, cerca in tutti i modi di raggiungerlo, senza lasciarsi scoraggiare. Un’altra sua caratteristica è la resistenza, anche se non ama prendere decisioni improvvise. Poca impulsività nella vita dei nati sotto il segno del Toro. Prima di scegliere, il Toro ha bisogno di riflettere e meditare a lungo sulle conseguenze dei suoi gesti. Si trova a proprio agio in ruoli che gli diano sicurezza e guadagno, lontano dalla precarietà. È adatto al ruolo di sottoposto, che non esclude, però, la possibilità di rivestire anche quello di capo. Esigente e preciso, il Toro pretenderà tanto dai suoi dipendenti. Ma loro saranno altrettanto resistenti come lui?

Gemelli

È il segno dell’intelligenza, che, però, non sempre trova la giusta via in cui essere incanalata. I nati sotto il segno dei Gemelli si adattano facilmente e, soprattutto, sono dotati di una straordinaria curiosità. Per questo il Gemelli non è adatto ai ruoli da ufficio: niente routine nella vita dei Gemelli, che, grazie alla loro grande empatia, si trovano bene in professioni in cui è l’estro a fare da padrone, come l’attore o il presentatore. Ma le caratteristiche dei Gemelli gli permetterà anche di svolgere il mestiere del venditore con grande naturalezza, come anche l’insegnante, lo psicologo e il giornalista.

Oroscopo lavoro segni | Cancro

Gli amici nati sotto al segno del Cancro sono poliedrici e, soprattutto, hanno una straordinaria capacità di trasformare le idee in cose. Sempre in cerca di sicurezza, il Cancro ha bisogno di avere un guadagno garantito, che non gli permette, quindi, di buttarsi in lavori rischiosi. Gli ambienti particolarmente competitivi non fanno al caso suo, essendo un segno particolarmente sensibile. A guidarlo, però, è la tenacia, che gli permette sì di resistere, ma entro certi limiti. Dunque la carriera letteraria sarebbe il massimo, per il Cancro: l’insegnamento, con una spiccata predilezione per la storia e l’antropologia, potrebbe essere una strada. Ma anche l’albergatore, l’arredatore e l’immobiliarista rientrano tra le professioni che si addicono al suo carattere.

Leone

Il Leone, si sa, è il re della Savana. E così è anche nella vita di tutti i giorni, dove i nati sotto il segno del Leone sono abituati a primeggiare e comandare. Con un forte senso dell’io, il Leone è adatto a quelle professioni che gli consentono di essere non uno qualsiasi, ma il numero uno. Il Leone si troverà a suo agio nel fare l’attore o il diplomatico, ma anche il presentatore o l’imprenditore. Forte nel fisico, il Leone cerca di preservarne la bellezza in tutti i modi. La lealtà che lo caratterizza gli rende possibile la vita da capo: un capo giusto, sì, ma anche esigente. E, infatti, riflette bene quello che è lui stesso.

Oroscopo lavoro segni | Vergine

I nati sotto al segno della Vergine non disdegnano affatto la routine. Dedito al necessario e all’utile, la Vergine è dotata di una spiccata intelligenza, che però deve saper incanalare bene se non vuole che sia dispersa. Gli amici della Vergine si trovano bene nei panni del ricercatore, del filosofo, ma anche del giornalista e del musicista. Ma non solo: anche politica ed economia possono essere campi in cui la Vergine si muove bene. La loro timidezza permette di rivestire ruoli secondari, ma necessari: il braccio destro di un politico o un ghost writer, ad esempio.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono di solito estroversi e anche nel campo lavorativo cercano di dedicare il proprio io agli altri. Ma anche l’estetica ha un ruolo importante per le Bilance, che si trovano bene, molto bene, nel ruolo di modella, stilista e arredatore. Insomma, l’importante è essere protagonisti. A guidare gli amici della Bilancia sono la gentilezza e il tatto, anche se manca loro quasi totalmente la capacità di gestire i conflitti. Spesso le Bilance cambiano lavoro, non amano la routine e tendono a non approfondire, ma guai a criticare la loro sensibilità! In campo artistico si trovano benissimo, ma anche giornalista di moda o esperto di arredamento.

Oroscopo lavoro segni | Scorpione

Gli amici dello Scorpione amano il rischio più di qualsiasi altra cosa, ma non è un rischio improvvisato: gli Scorpioni sono troppo intelligenti per lasciarsi andare senza mettere bene in conto quello che rischiano. Il loro, infatti, è un rischio calcolato. Intelletto e fiuto fanno di questo segno uno dei più inclini alle professioni in cui bisogna usare (bene) la testa. Non c’è spazio per una carriera “operativa”, al contrario gli Scorpioni si trovano a loro agio in mestieri come lo psichiatra, ma anche il criminologo. Niente lavori di gruppo: le idee che partorisce uno Scorpione restano solo e soltanto sue. Ogni suo obiettivo viene raggiunto (e non importa come). I lavori in cui riuscirà meglio saranno quelli di attore, sportivo, ma anche militare e uomo d’affari.

Sagittario

L’io vale più di tutto il resto. Gli sforzi dei nati sotto il segno del Sagittario saranno tutti proiettati al raggiungere i propri obiettivi, riuscendo a superare ogni ostacolo. Il pessimismo non fa parte della sua vita, che, al contrario vive di ottimismo e ambizione. Usa molto bene la testa, dunque necessita di qualcuno accanto a lui che abbia il senso pratico che gli manca. Dinamico e sempre attivo, il Sagittario si trova bene a lavorare in gruppo, magari impegnandosi in grandi progetti sociali, in cui spendersi. Non disdegna la vita religiosa, ma anche nello sport si muove bene. Sottovaluta gli ostacoli, a volte, ma riesce comunque a cavarsela.

Oroscopo lavoro segni | Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno vivono poco l’oggi, sempre proiettati al futuro. Vive temendo di far troppo poco, per questo continua a darsi da fare, anche quando ha fatto già abbastanza. La sua paura di fallire, le sue insicurezze, a volte lo tirano in basso, ma il Capricorno in realtà è più che capace di portare a termine i lavori che inizia con ottimi risultati. Non conosce pigrizia e ad aiutarlo sono la sua grande resistenza psichica, oltre che fisica, e il suo spirito di sacrificio. Non ama lavorare in gruppo, perché teme che gli altri possano in qualche modo compromettere la sua attività. Si trova bene nei panni del medico, del politico, ma anche dell’informatico e del ricercatore. Non male anche nel campo dell’arte: dal teatro al balletto, sul palco il Capricorno si sente a suo agio.

Acquario

Gli amici dell’Acquario sono gli esseri sociali per eccellenza. Il suo ambito è quello della comunicazione e dell’informazione. L’Acquario non disdegna nemmeno il campo della tecnologia e dell’informatica, ma anche nella musica si trova perfettamente a suo agio. Intelligenza spiccata e capacità di stare in mezzo agli altri permettono all’Acquario di trovarsi bene, benissimo nel ruolo di giornalista. Certo, l’Acquario predilige ruoli di prestigio in cui sia riconosciuta la sua bravura e il suo acume. Lavora bene da solo, ma ancora meglio in team, dove è in grado di cooperare e guardare alle idee degli altri con interesse. Meglio se nel ruolo di leader. Responsabile e diligente, l’Acquario è anche un ottimo e fidato sottoposto. Certo, su un palco si troverebbe completamente a suo agio, grazie a estro ed eccentricità. Ma senza esagerare.

Oroscopo lavoro segni | Pesci

Fare carriera sì, ma non necessariamente. Ai nati sotto il segno dei Pesci piace dedicarsi a lavori di servizio, in cui possono spendere il loro intuito e la loro fantasia. Il campo scientifico, quello della filosofia e dello sport fanno al caso loro, ma anche arte, spettacolo e gastronomia non sono terreni disdegnati dai Pesci. Le professioni umanitarie sono quelli in cui gli amici dei Pesci si troveranno meglio: medici, infermieri, ma anche operatori in carceri e ospizi. Il tempo per i Pesci resta un grande problema, dunque ha bisogno di orari ben stabiliti. Lavora benino in team, ma meglio da solo.

