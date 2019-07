Oroscopo di oggi 4 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 4 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 4 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 4 luglio 2019

Cari Ariete, avvertirete un grande senso di colpa quest’oggi, qualcosa di tormenta. Qualche azione recente o una discussione violenta con una persona cara potrebbero tormentarvi più del dovuto, forse dovreste impegnarvi a riappacificarvi e diminuire il malcontento generale.

Cari amici del Toro, quest’oggi la Luna in Cancro vi suggerirà di essere più romantici ed espansivi, approfittate della spinta per interessarvi maggiormente alla persona che vi piace. Avete avuto troppi freni di recente, è il momento di lasciarvi andare.

Oroscopo di oggi 4 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, abbandonate la timidezza e fiondatevi sulle vostre emozioni, saranno la chiave della vostra positività quest’oggi. Avete dato ascolto alla razionalità per troppo tempo, ogni tanto va bene anche concedersi qualche atto di pancia soprattutto se il precedente modus operandi non ha dato i giusti frutti.

Cari Cancro, la Luna è nel vostro segno e vi aiuterà con qualche cambiamento radicale. Alcune vecchie abitudini iniziano a puzzare di marcio, sarà il caso di tagliare i rami secchi e coltivare qualcosa di nuovo e positivo.

Cari amici del Leone, questa è la giornata giusta per portare avanti qualche progetto a cui tenete particolarmente. Basta lasciare le cose per i momenti migliori, carpe diem! Quello che sta per iniziare è un periodo d’oro per voi, sarete protagonisti indiscussi di quest’estate, ma imparate a volare basso a lavoro che non si sa mai.

Oroscopo di oggi 4 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, è il caso di impostare qualche regola in famiglia soprattutto per chi ha dei parenti un po’ troppo ficcanaso. Se siete insoddisfatti, dovreste provvedere a un cambiamento. In particolare, se alcune persone fanno più male che bene, lasciatevele alle spalle.

Cari amici della Bilancia, la giornata di oggi parte con una dose di disagio che non riuscirete a carburare bene. La sfera professionale vi dà qualche grattacapo di troppo, anche i vostri colleghi ci mettono il carico da cento.

Cari Scorpione, avvertite una fitta di nostalgia perché siete ancora legati a una persona del vostro passato che ha saputo lasciare il segno. Purtroppo nella vita dovete imparare a fare a meno di tante cose, anche delle persone. Venere in Cancro vi darà la giusta ispirazione per andare avanti.

Oroscopo di oggi 4 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Cancro vi concede una dose d’energia in più ma anziché rimanere nei bordi finirete per strafare, volete realizzare i vostri obiettivi perdendo un po’ di vista la razionalità. Rientrate nei binari.

Cari Capricorno, siete troppo presi dalle vostre convinzioni per ammettere di star sbagliando. Non sapete rinunciare a quello che vi piace e questo potrebbe creare un conflitto d’interessi. Mostratevi più aperti al dialogo e ascoltate anche le opinioni degli altri, perché non sempre avete ragione voi.

Cari amici dell’Acquario, Marte opposto al vostro segno potrebbe creare qualche problema. Quest’oggi sarete nervosi e agitati soprattutto nel campo professionale. Dimostrate le vostre qualità senza esagerare.

Cari Pesci, giornata positiva per voi grazie a Venere in Cancro che vi darà una spinta in campo sentimentale. Se di recente avete avuto qualche scontro col partner, approfittate per ricucire la ferita.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.