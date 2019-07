Oroscopo di domani | 5 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 5 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani,venerdì 5 luglio 2019:

Oroscopo di domani 5 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari amici dell’Ariete, domani sarà una giornata impegnativa per voi. Il venerdì porterà con sé un carico di stress troppo pesante da poter reggere da soli, ed ecco perché avrete bisogno dell’appoggio dei vostri cari. Ultimamente la vita sentimentale vi ha dato qualche grattacapo, ma la famiglia saprà conciliare il vostro pessimo stato d’animo.

Cari Toro, il fine settimana porterà un po’ di saggezza. Ultimamente avete perso la bussola e non sapete più che pesci pigliare, avevate chiesto aiuto ma alla persona sbagliata e il vostro malumore è peggiorato. Per fortuna, da sabato le stelle vi sorrideranno e vi porteranno sulla strada giusta.

Oroscopo di domani 5 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, domani l’oroscopo sarà clemente con voi e smetterà di darvi il tormento. A quello ci penserà il lavoro, diventata la maggiore fonte di stress per voi. Non temete, da lunedì la Luna smetterà di creare disguidi sentimentali e quantomeno la vostra relazione potrà tornare in carreggiata.

Cari Cancro, il mal d’amore è tornato e questa volta sembra intenzionato a rimanere. Tutta colpa vostra, non dovevate cedere il vostro cuore con tanto zelo, dovevate utilizzare delle precauzioni maggiori, soprattutto visto il bagaglio di pessime esperienze che avete collezionato. Cercate di distrarre quantomeno la testa gettandovi a capofitto in qualche progetto lavorativo.

Cari Leone, domani le stelle si prenderanno gioco di voi e metteranno a dura prova la vostra pazienza. Siete forti e non dovete temere qualche insidia. Tenete alta la testa e procedete spediti verso la vostra meta, in campo professionale qualche collega potrà giocarvi qualche scherzetto, non cadete nella trappola.

Oroscopo di domani 5 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, giornata promettente per voi quella di domani. Alcuni progetti lavorativi finalmente si concluderanno promettendo meno pensieri durante questa calda estate. Del resto, la vostra mente è già proiettata sulla spiaggia, ma per quello ci vorrà ancora un po’.

Cari amici della Bilancia, arriva una grande svolta sentimentale per voi. Le stelle sono favorevoli a nuovi incontri e a potenziare le relazioni già in corso: la vita di coppia potrebbe passare al livello successivo. La disperazione per il lavoro può aspettare.

Cari Scorpione, giornata deboluccia per voi che sognavate da lunedì l’arrivo del weekend e invece siete consapevoli che sarà ugualmente turbolento come il resto della settimana. Avete accumulato molti pensieri e non riuscite a liberarvene, neanche con l’aiuto del vostro partner.

Oroscopo di domani 5 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vi vedrà impegnati in un’ardua scelta. In ballo c’è il vostro futuro, quindi ragionate attentamente sul da farsi e non prendete sottogamba alcune decisioni.

Cari amici del Capricorno, la giornata di domani vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo perché il weekend è finalmente arrivato e la vostra testa potrà finalmente spegnersi. Approfittate del tempo libero per coltivare qualche hobby lasciato da parte di recente, vi aiuterà ad affrontare meglio il lunedì.

Cari Acquario, avete voglia d’innamorarvi come non mai e le stelle accontenteranno il vostro desiderio, cercate di non avere troppe aspettative però. Le vostre precedenti relazioni hanno visto arrivare il punto conclusivo forse anche a causa delle vostre pretese, questa volta vivete tutto a cuor leggero.

Cari Pesci, domani la vostra giornata non sarà delle migliori. Una discussione accesa col partner vi ha messo di pessimo umore e rifletterete il malcontento anche sul lavoro. Occhio perché già si respira una brutta aria in ufficio, conviene stemperare un po’ gli animi ed evitare ulteriori brutte sorprese.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 5 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

