Oroscopo Branko 4 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 4 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 luglio 2019.

Oroscopo TPI: cosa dicono gli astri per la giornata del 4 luglio 2019

L’oroscopo Paolo Fox, 4 luglio 2019: le previsioni segno per segno

Cari Ariete, gli opposti si attraggono quindi non vi preoccupate di Venere in Cancro opposta a Saturno. Secondo l’oroscopo di Branko, quest’oggi vivrete una promettente situazione sentimentale, non dovete avere paura di sbagliare, anzi, cercate di cogliere più indizi possibili su certe situazioni, luoghi e persone.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Cari Toro, aria di vacanza per voi. Fino a ieri potevate contare su una Luna forte e promettente per le questioni finanziarie, invece da oggi entra in Leone e vi suggerisce grande cautela. Potrebbe arrivare qualche assalto nel lavoro, quindi occhi aperti. Anche la vostra famiglia sarà più esigente in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di oggi 4 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 4 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, vi aspettano due giorni di Luna in Leone, una combinazione promettente perché congiunta a Mercurio e a Marte potrà suggerirvi nuove idee professionali, anche quelle ostacolate durante la primavera. Non perdete tempo in chiacchiere, sorvolate sulle questioni meno importanti e date valore ai vostri interessi. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere egoisti ed egocentrici, lasciateli parlare.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi luglio sarà il vostro mese. Oggi negli Stati Uniti festeggiano il giorno dell’Indipendenza e lo spirito di festa del paese d’oltreoceano si sposa con il vostro stato d’animo. I nativi americani chiamano questo mese la luna delle ciliegie, sottolineando la predisposizione sentimentale della stagione estiva. Questo sarà un giovedì interessante per voi, qualcosa bolle in pentola anche per gli affari e siete pronti a nuovi incontri.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Leone, la Luna nel segno è la prima dell’estate per voi e avete tutte le carte in tavola per giocare al meglio. Quest’estate sarà vostra, non c’è niente che può fermarvi, neanche l’andamento altalenante del lavoro e della famiglia, non badate troppo alle tensioni circostanti e focalizzatevi sui problemi da abbattere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 4 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà ad affrontare non soltanto l’aspetto sentimentale della vostra vita, ma anche gli incontri professionali. Grazie alla persona amata, sarete in grado di conciliare affari e carriera.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari amici della Bilancia, qualcosa è andato storto e sapete perfettamente l’origine del problema, conoscete anche il modo di porvi rimedio: il fatto è che non volete impegnarvi. La Luna finalmente è entrata nella sua fase positiva e anche fortunata, sfruttatela.

Cari Scorpione, Venere concederà tanta felicità al vostro segno quest’oggi. L’amore che si respira nell’aria è a prova di film hollywoodiano, cogliete l’attimo e magari concedetevi un viaggio all’estero per ampliare i vostri orizzonti e consolidare il vostro amore.

Oroscopo Branko 4 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, quest’estate si prospetta intensa per voi in particolare durante la settimana di Ferragosto, ma c’è ancora tempo. In compenso, quest’oggi Luna, Mercurio e Marte in Leone trigono a Giove nel vostro segno vi spingono verso l’amore e gli affari.

Cari Capricorno, Venere in Cancro se provocata può diventare una vera serpe. Ciò nonostante, presa per il verso giusto, questa giornata potrebbe invece riservarvi alcune sorprese sentimentali, potrebbe nascere un nuovo legale, mentre quelli già esistenti potrebbero andare incontro a possibili crisi.

Cari Acquario, secondo Branko quest’oggi il transito delle forze cosmiche in Urano richiamerà l’attenzione sulla famiglia. Siate cauti, agite con prudenza. Intanto suscitate anche un certo interesse risvegliando l’appetito sessuale di molti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Pesci, Venere in Cancro riserva emozioni indescrivibili, Mercurio e Marte vi aiuteranno a spiccare nella vostra carriera e da domani anche la Luna in Leone vi renderà confidenti, potete star tranquilli: i vostri affari sono al sicuro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE