Notizie di oggi Agenda 4 luglio 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 4 luglio 2019

Agenda politica

Vaticano: Papa Francesco riceve in udienza il presidente russo Vladimir Putin.

Russia-Italia: colazione di lavoro di Putin col presidente della Repubblica Sergio Mattarella; nel pomeriggio incontro col premier Conte e poi cena a Villa Madama.

Pd: a Melzo la Festa dell’Unità del Pd Lombardia, con sindaco Giuseppe Sala, Vinicio Peluffo.

Notizie di oggi: agenda esteri

Parigi: summit del G7 dei ministri dello Sviluppo.

Ue: il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker incontra a Helsinki il primo Ministro finlandese, Antti Rinne in occasione del semestre finlandese di presidenza del Consiglio.

Algeria: si tengono oggi le elezioni presidenziali dopo le dimissioni di Bouteflika.

Stati Uniti: celebrazioni per la Giornata dell’Indipendenza.

Russia: visita dell’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, per discutere su come rilanciare i negoziati tra opposizione e governo siriano.

Cooperazione: oggi è la Giornata mondiale della Cooperazione.

Agenda economica

Inps: presentazione Relazione programmatica 2020-2022, con Loy, Tridico e Cominardi.

Mise: Tavolo Jp Industries.

Agenda cronaca

Caporalato: iniziativa Cgil Puglia, Flai nazionale e Flai Puglia ‘Un lavoro per vivere. Basta morti, basta caporalato, basta sfruttamento’ con Maurizio Landini a Oria.

Salute: all’Auditorium Conciliazione di Roma Farmindustria, ‘2025, la salute che verrà’ con il ministro della Salute Giulia Grillo.

Turismo: a Roma si tiene Confturismo, ‘Estate 2019: spese e mete delle vacanze di italiani e stranieri’, con presidente Luca Patanè.

Mafia: presentazione del rapporto Avviso Pubblico su scioglimento Comuni per mafia, con Morra, De Raho, Sales, Borrometi, Montà.

Cultura: elezione del vincitore del premio strega 2019.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Sport: allo Stadio San Paolo di Napoli si tengono le Universiadi.