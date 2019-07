Monica Bellucci single | La storia con Lefebvre | Vincent Cassel | La figlia Deva

Sembrava aver trovato un nuovo inossidabile amore e invece Monica Bellucci è tornata single. La storia d’amore con il giovane scultore parigino Nicolas Lefebvre è finita.

Ad annunciarlo è la stessa attrice sul settimanale F.

“Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita. A 54 anni, vivo un momento magnifico della mia esistenza, come una ritrovata libertà. Tutto quello che viene è un bonus, che può soltanto arricchire la mia vita”, ha affermato l’attrice.

Monica Bellucci, ormai stabile in Francia, solo a dicembre scorso aveva rivelato la sua storia d’amore con Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane di lei.

La prima uscita pubblica di Monica Bellucci con Nicolas Lefebvre, il suo nuovo fidanzato di 18 anni più giovane

Monica Bellucci single | Vincent Cassel

Parlando dell’ex marito Monica Bellucci ha dichiarato: “È normale che quando due persone hanno terminato il loro percorso comune riprendano il corso delle loro vite”.

Il riferimento della Bellucci è alla nuova vita sentimentale di Vincent Cassel.

Il 52enne attore francese si è da poco infatti risposato con la modella Tina Kunakey, 30 anni più giovane di lui e da cui ha avuto un’altra figlia, Amazonie nata lo scorso aprile.

Monica Bellucci single | Deva Cassel, la figlia modella di Monica

Intanto la più grande delle figlie di Monica e Vincent ha debuttato in passerella lo scorso 15 giugno per Dolce e Gabbana Primavera Estate 2020, che si è svolta in occasione della Milano Moda Uomo.