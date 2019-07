Ken italiano contro i chirurghi – Angelo Sanzio, meglio noto come il Ken umano per via della somiglianza al personaggio della Mattel, si è lasciato andare a un lungo sfogo contro la chirurgia.

Chi è Angelo Sanzio il Ken Italiano

L’ex concorrente del Grande Fratello oggi è spesso ospite dei salotti tv di Barbara D’Urso ed è sotto gli occhi di tutti la sua impressionante trasformazione così come notato anche dai suoi follower su Instagram dove conta oltre 41mila seguaci.

Angelo Sanzio, il Ken italiano prima e dopo: le immagini

Come raccontato al settimanale “Novella2000” , la disavventura di Sanzio è iniziata durante una visita dal medico: “Durante la visita mi tasta il volto e mi dice che secondo lui i miei zigomi sono formati da un prodotto che non è acido ialuronico, morbido al tatto, ma un prodotto talmente fibroso che sembrava un osso molto sporgente, quasi una malformazione. Avevo due protuberanze invece degli zigomi”.

Per questo il 30enne originario di Civitavecchia ha deciso di dire basta con la chirurgia: “Ero venuto a sapere, a posteriori, che in una precedente operazione mi avevano iniettato un prodotto che ormai era bandito dalla Comunità Europea, in quanto era paragonabile al silicone.

Allora mi sono deciso a fare l’intervento per rimuovere la massa di prodotto nocivo. Aveva anche iniziato a spostarsi e mi aveva provocato una borsa da eccesso di prodotto. A settembre faremo un’altra sanificazione. Sto riparando oggi i danni dei chirurghi devo dire grazie a Barbara d’Urso, perché mi ha detto di non fare più ritocchini e mi ha chiesto di tornare all’eleganza armonica nel viso che mi apparteneva e non avevo più”.

Ken italiano contro i chirurghi