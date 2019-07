Justin Bieber camera iperbarica – La popstar canadese Justin Biber ha raccontato ai suoi follower su Instagram (114 milioni) di dormire ogni notte in una camera iperbarica.

Il cantautore, musicista, attore e produttore discografico 25enne ne ha anche una da viaggio da portare sempre con sé durante i suoi tour in giro per il mondo: un tubo cilindrico dall’aspetto claustrofobico dove, a sua detta, è perfetto per riposarsi.

Una stranezza che non ha mancato di fare scalpore e che accomuna Biber a un altro grande divo della musica, il compianto Micheal Jackson: anche il Re del pop era solito dormirci dentro credendo che così avrebbe vissuto più a lungo.

All’epoca la scelta della popstar americana di dormire in camera iperbarica scatenò un vespaio di critiche. Oggi Biber invece appare “cool” agli occhi dei suoi fan.

In genere le camere iberbariche si trovano negli ospedali dove vengono utilizzate per aumentare la quota di ossigeno disciolto nel plasma permettendo una miglior diffusione nei liquidi e tessuti del corpo.

Invece la star canadese la usa come “ricovero notturno” come dimostrato da un’immagine pubblicata sul social network fotografico: “Rilassandomi nella mia camera iperbarica”, ha scritto il 25enne.

Justin Bieber camera iperbarica

“Non ho fatto sesso con Hailey fino alle nozze. La castità mi ha salvato”: la rivelazione di Bieber

Justin Bieber si è sposato in gran segreto: il primo Thanksgiving da marito

Un canyon islandese in pericolo: la colpa è del video di Justin Bieber